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Volvo Ex60

Essai

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

6  

6. La fiche technique du Volvo EX60

 

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

 

Les chiffres clés

Volvo Ex60 P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH
Généralités  
Finition ULTRA
Date de commercialisation 21/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,80 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,97 m
Volume de coffre mini 523 L
Volume de coffre maxi 1 647 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 190 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 12 CV
Couple 480 Nm
Puissance moteur 374 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 620 km
Capacité batterie 83 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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