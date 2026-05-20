Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?
3. Toit opacifiant et son Bowers & Wilkins : le Volvo EX60 dévoile sa finition Ultra, un vrai cocon technologique.
En France, le nouveau Volvo EX60 est proposé en deux finitions, dont une version de « base » particulièrement bien équipée.
Finition Plus : À partir de 66 500 €
La finition Plus propose une dotation de série particulièrement généreuse et technologique. Conduite et sécurité : Elle dispose de feux Matrix adaptatifs, d'un régulateur adaptatif, d'un détecteur d'angle mort, d'une caméra de recul et de jantes de 20 pouces.
Habitacle et connectivité : l'intérieur se veut ultra-connecté grâce au Volvo Car UX piloté par un écran central de 15 pouces et un écran conducteur de 11,4 pouces. L'ensemble est complété par une clé numérique, un chargeur à induction et un système audio Bose.
Confort : Il est assuré par des sièges électriques et chauffants à l’avant, une climatisation tri-zone avec purificateur d’air, un vaste toit panoramique et un hayon électrique pratique au quotidien.
Technique : Elle intègre un chargeur embarqué de 22 kW, une pompe à chaleur pour optimiser l'autonomie, ainsi qu'une alarme.
Finition Ultra : À partir de 73 400 €
La finition Ultra ajoute des équipements exclusifs axés sur le luxe et la haute technologie.
Design extérieur : Elle se distingue par ses feux Pixel HD accompagnés de lave-phares haute pression et ses imposantes jantes de 21 pouces.
Confort et acoustique : L'isolation est renforcée par des vitres feuilletées et un toit panoramique opacifiant. L'habitacle propose une sellerie en Nordico ventilé avec des réglages électriques des supports lombaires.
Technologies premium : L'aspect technologique est complété par un système audio Bowers & Wilkins haute fidélité et une caméra à 360° pour des manœuvres facilitées.
Le point techno : Une ceinture de sécurité innovante
Fidèle à sa réputation de marque sécuritaire, Volvo inaugure une ceinture de sécurité avant multi-adaptative. Celle-ci est capable d’ajuster sa tension selon 11 profils différents en fonction de la morphologie de l'occupant et de la violence de l'impact.
Equipements et options
Version : P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH
Equipements de sécurité
Détecteur de pluie
Lave-phares à haute pression
Indicateur de perte de pression des pneus TPMS
Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation
Commutateur de désactivation de l'airbag du passager AV
Assistance aux intersections
Préparation pour éthylotest antidémarrage
Assistance anti-sortie de route
Système de sécurité connectée incluant les alertes anticipées de route glissante et de feux
Assistance à l'arrêt d'urgence et appel de sécurité
Dossier des sièges rabattable individuellement d’une simple pression sur un bouton en 40/20/40
ABS
Alarme
Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)
Alerte trafic en marche AR
Alerte de franchissement de ligne
Airbag genoux pour le conducteur
Airbags rideaux gonflables
Airbags latéraux AV
Alerte à l'ouverture d'une portière
Alerte et atténuation de collision AR
2ème rangée rabattable d'une simple pression sur un bouton
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Connexion Bluetooth
Sièges AV chauffants (3 niveaux d'intensité)
Vitres latérales feuilletées
Assise des sièges AV extensible manuellement
Chargeur de téléphone par induction
Supports lombaires des sièges AV (2 positions)
Volant en Nordico coloris Anthracite
Ceintures de sécurité AV rmulti-adaptative
Climatisation automatique tri-zones
Vitres latérales et AR en verre trempé
5 sièges individuels
Siège AV à réglages électriques avec fonction mémoire
Dossier des sièges AR inclinable électriquement
Ecran central payssage 15"
Ecran conducteur 11,4"
Système audio premium Bowers & Wilkins
Vitres latérales et AR feuilletées
Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)
Volant à 2 branches, avec méplats supérieur et inférieur
Dossier des sièges rabattable individuellement d’une simple pression sur un bouton en 40/20/40
Vitres AV électriques
Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)
Verrouillage centralisé
Radars de stationnement AV, AR et latéraux
Prétensionneur de ceinture de sécurité
Rétroviseurs extérieurs électriques sans contour
Rétroviseurs intérieur et conducteur avec fonction anti-éblouissement automatique
Radio numerique terrestre DAB+
Porte-gobelets rétractable
Rangement central
Esthétique / Carrosserie
Cache-bagages pour coffre
Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)
Jantes alliage 21" 5 branches Noir Laqué / Diamant
Toit panoramique opacifiant
Peinture non métallisée
Autres équipements
Kit anticrevaison
Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
Système intelligent d'information du conducteur IDIS
Capteur d'humidité
Appuie-tête AR rabattables électriquement
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
Caméras 360° avec vue 3D
Système de compréhension du conducteur
Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32 A en triphasé
Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique
Réglage électrique des supports lombaires (4 positions)
Colonne de direction réglable électriquement
Système de protection contre le coup du lapin
Protection contre les collisions latérales SIPS
Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR
Plateforme de calcul central NVIDIA Orin X
Système de détection des occupants
Cage de sécurité de la batterie
Batterie Lithium-ion haute-tension 800 V
Conduite à une pédale
Puissance de charge maximale
Logiciel d'optimisation de recharge Breathe
Safe Space Technology composé de 5 caméras, 5 radars et 12 capteurs ultrasons
Détection des panneaux de signalisation
Châssis confort avec amortissement piloté
Chauffage de l'air haute tension pour une chaleur plus rapide et économe en énergie
Système de purificateur d'air avec indication de la qualité de l'air et pré-nettoyage
Balais d’essuie-glace avec gicleurs de lave-glace intégrés
Coffre à hayon électrique à ouverture et fermeture mains libres
Coffre à l’AV de 52 litres
Lame AV active
Poignées de porte profilées avec capteur capacitif, ouverture électrique et éclairage LED
Pare-chocs et bas de porte avec inserts Chrome
Eclairage de sol intelligent autour du véhicule (en dessous de 10 km/h)
Tapis de sol haute qualité
Eclairage intérieur haut de gamme, personnalisable selon 6 ambiances différentes
Infodivertissement Volvo Car UX avec services Google
Volvo Car Connect Plus
Clé numérique pour smartphone
Mise à jour du véhicule à distance (Over The Air ou OTA)
Projecteurs LED Pixel haute-définition
Frein à disque 17" à l'AV et à l'AR
Dossier inclinable électriquement de 5° à l’AV et 3° en AR
Pompe à chaleur
Application Volvo Cars sur smartphone (iOS et Android)
EDT : Boîte Electrique Drive Train rapport unique
Aide à l'évitement et à l'atténuation des collisions
Aide à l'évitement des piétons et cyclistes
4 ports USB type-C (2 à chaque rangée)
Surveillance anti-angle mort BLIS
Aide au maintien dans la voie
Système d'adaptation intelligente de la vitesse (à partir de 20 km/h)
Fonctionnalité Plug & Charge
Recharge bidirectionnelle
Passeport de batterie
Plancher du coffre avec ouverture en 2 parties (60/40)
2 cartes NFC pour un accès simple à votre Volvo
Apple CarPlay sans fil et Android auto sans fil
Options disponibles
-
Vitres latérales AR et du coffre sur-teintées:
450 €
-
Jantes alliage 21" 6 branches Noir Mat / Diamant:
280 €
-
Jantes alliage 22" 5 branches en Y Noir Mat / Diamant:
920 €
-
Jantes alliage 22" 5 branches en Y Noir Mat:
1200 €
-
Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Cardamome (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés):
0 €
-
Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Aurore (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés):
0 €
-
Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés:
1650 €
-
Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Cardamome (Seuls les sièges AV sont perforés:
1650 €
-
Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Aurore (Seuls les sièges AV sont perforés:
1650 €
-
Sellerie Laine mélangée coloris Gris graphite:
250 €
-
Coussins rehausseurs intégrés aux places AR latérales:
280 €
-
Peinture métallisée Noir Onyx:
1100 €
-
Peinture métallisée Blanc Cristal:
1100 €
-
Peinture métallisée Bleu Denim:
1100 €
-
Peinture métallisée Gris Brume:
1100 €
-
Peinture métallisée Sable Dune:
1100 €
-
Peinture métallisée Argent Magnétique:
1100 €
-
Peinture métallisée Vert Séquoia:
1100 €
-
Peinture métallisée Bronze Nordique:
1100 €
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