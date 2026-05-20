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Volvo Ex60

Essai

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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3. Toit opacifiant et son Bowers & Wilkins : le Volvo EX60 dévoile sa finition Ultra, un vrai cocon technologique.

 

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

En France, le nouveau Volvo EX60 est proposé en deux finitions, dont une version de « base » particulièrement bien équipée.


Finition Plus : À partir de 66 500 €

La finition Plus propose une dotation de série particulièrement généreuse et technologique.     Conduite et sécurité : Elle dispose de feux Matrix adaptatifs, d'un régulateur adaptatif, d'un détecteur d'angle mort, d'une caméra de recul et de jantes de 20 pouces.

Habitacle et connectivité : l'intérieur se veut ultra-connecté grâce au Volvo Car UX piloté par un écran central de 15 pouces et un écran conducteur de 11,4 pouces. L'ensemble est complété par une clé numérique, un chargeur à induction et un système audio Bose.

Confort : Il est assuré par des sièges électriques et chauffants à l’avant, une climatisation tri-zone avec purificateur d’air, un vaste toit panoramique et un hayon électrique pratique au quotidien.

Technique : Elle intègre un chargeur embarqué de 22 kW, une pompe à chaleur pour optimiser l'autonomie, ainsi qu'une alarme.

Finition Ultra : À partir de 73 400 €

La finition Ultra ajoute des équipements exclusifs axés sur le luxe et la haute technologie.

Design extérieur : Elle se distingue par ses feux Pixel HD accompagnés de lave-phares haute pression et ses imposantes jantes de 21 pouces.

Confort et acoustique : L'isolation est renforcée par des vitres feuilletées et un toit panoramique opacifiant. L'habitacle propose une sellerie en Nordico ventilé avec des réglages électriques des supports lombaires.

Technologies premium : L'aspect technologique est complété par un système audio Bowers & Wilkins haute fidélité et une caméra à 360° pour des manœuvres facilitées.

Le point techno : Une ceinture de sécurité innovante

 

Fidèle à sa réputation de marque sécuritaire, Volvo inaugure une ceinture de sécurité avant multi-adaptative. Celle-ci est capable d’ajuster sa tension selon 11 profils différents en fonction de la morphologie de l'occupant et de la violence de l'impact.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH

Equipements de sécurité

  • Détecteur de pluie

  • Lave-phares à haute pression

  • Indicateur de perte de pression des pneus TPMS

  • Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation

  • Commutateur de désactivation de l&#039;airbag du passager AV

  • Assistance aux intersections

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Assistance anti-sortie de route

  • Système de sécurité connectée incluant les alertes anticipées de route glissante et de feux

  • Assistance à l&#039;arrêt d&#039;urgence et appel de sécurité

  • Dossier des sièges rabattable individuellement d’une simple pression sur un bouton en 40/20/40

  • ABS

  • Alarme

  • Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)

  • Alerte trafic en marche AR

  • Alerte de franchissement de ligne

  • Airbag genoux pour le conducteur

  • Airbags rideaux gonflables

  • Airbags latéraux AV

  • Alerte à l&#039;ouverture d&#039;une portière

  • Alerte et atténuation de collision AR

  • 2ème rangée rabattable d&#039;une simple pression sur un bouton

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Connexion Bluetooth

  • Sièges AV chauffants (3 niveaux d&#039;intensité)

  • Vitres latérales feuilletées

  • Assise des sièges AV extensible manuellement

  • Chargeur de téléphone par induction

  • Supports lombaires des sièges AV (2 positions)

  • Volant en Nordico coloris Anthracite

  • Ceintures de sécurité AV rmulti-adaptative

  • Climatisation automatique tri-zones

  • Vitres latérales et AR en verre trempé

  • 5 sièges individuels

  • Siège AV à réglages électriques avec fonction mémoire

  • Dossier des sièges AR inclinable électriquement

  • Ecran central payssage 15&quot;

  • Ecran conducteur 11,4&quot;

  • Système audio premium Bowers &amp; Wilkins

  • Vitres latérales et AR feuilletées

  • Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)

  • Volant à 2 branches, avec méplats supérieur et inférieur

  • Dossier des sièges rabattable individuellement d’une simple pression sur un bouton en 40/20/40

  • Vitres AV électriques

  • Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la 2ème rangée de sièges)

  • Verrouillage centralisé

  • Radars de stationnement AV, AR et latéraux

  • Prétensionneur de ceinture de sécurité

  • Rétroviseurs extérieurs électriques sans contour

  • Rétroviseurs intérieur et conducteur avec fonction anti-éblouissement automatique

  • Radio numerique terrestre DAB+

  • Porte-gobelets rétractable

  • Rangement central

Esthétique / Carrosserie

  • Cache-bagages pour coffre

  • Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)

  • Jantes alliage 21&quot; 5 branches Noir Laqué / Diamant

  • Toit panoramique opacifiant

  • Peinture non métallisée

Autres équipements

  • Kit anticrevaison

  • Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC

  • Système intelligent d&#039;information du conducteur IDIS

  • Capteur d&#039;humidité

  • Appuie-tête AR rabattables électriquement

  • ESP (correcteur électronique de trajectoire)

  • Caméras 360° avec vue 3D

  • Système de compréhension du conducteur

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32 A en triphasé

  • Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique

  • Réglage électrique des supports lombaires (4 positions)

  • Colonne de direction réglable électriquement

  • Système de protection contre le coup du lapin

  • Protection contre les collisions latérales SIPS

  • Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR

  • Plateforme de calcul central NVIDIA Orin X

  • Système de détection des occupants

  • Cage de sécurité de la batterie

  • Batterie Lithium-ion haute-tension 800 V

  • Conduite à une pédale

  • Puissance de charge maximale

  • Logiciel d&#039;optimisation de recharge Breathe

  • Safe Space Technology composé de 5 caméras, 5 radars et 12 capteurs ultrasons

  • Détection des panneaux de signalisation

  • Châssis confort avec amortissement piloté

  • Chauffage de l&#039;air haute tension pour une chaleur plus rapide et économe en énergie

  • Système de purificateur d&#039;air avec indication de la qualité de l&#039;air et pré-nettoyage

  • Balais d’essuie-glace avec gicleurs de lave-glace intégrés

  • Coffre à hayon électrique à ouverture et fermeture mains libres

  • Coffre à l’AV de 52 litres

  • Lame AV active

  • Poignées de porte profilées avec capteur capacitif, ouverture électrique et éclairage LED

  • Pare-chocs et bas de porte avec inserts Chrome

  • Eclairage de sol intelligent autour du véhicule (en dessous de 10 km/h)

  • Tapis de sol haute qualité

  • Eclairage intérieur haut de gamme, personnalisable selon 6 ambiances différentes

  • Infodivertissement Volvo Car UX avec services Google

  • Volvo Car Connect Plus

  • Clé numérique pour smartphone

  • Mise à jour du véhicule à distance (Over The Air ou OTA)

  • Projecteurs LED Pixel haute-définition

  • Frein à disque 17&quot; à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Dossier inclinable électriquement de 5° à l’AV et 3° en AR

  • Pompe à chaleur

  • Application Volvo Cars sur smartphone (iOS et Android)

  • EDT : Boîte Electrique Drive Train rapport unique

  • Aide à l&#039;évitement et à l&#039;atténuation des collisions

  • Aide à l&#039;évitement des piétons et cyclistes

  • 4 ports USB type-C (2 à chaque rangée)

  • Surveillance anti-angle mort BLIS

  • Aide au maintien dans la voie

  • Système d&#039;adaptation intelligente de la vitesse (à partir de 20 km/h)

  • Fonctionnalité Plug &amp; Charge

  • Recharge bidirectionnelle

  • Passeport de batterie

  • Plancher du coffre avec ouverture en 2 parties (60/40)

  • 2 cartes NFC pour un accès simple à votre Volvo

  • Apple CarPlay sans fil et Android auto sans fil

Options disponibles

  • Vitres latérales AR et du coffre sur-teintées

     : 

    450 €

  • Jantes alliage 21" 6 branches Noir Mat / Diamant

     : 

    280 €

  • Jantes alliage 22" 5 branches en Y Noir Mat / Diamant

     : 

    920 €

  • Jantes alliage 22" 5 branches en Y Noir Mat

     : 

    1200 €

  • Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Cardamome (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)

     : 

    0 €

  • Sellerie Nordico perforé/ventilé coloris Aurore (Seuls les sièges AV sont perforés et ventilés)

     : 

    0 €

  • Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Anthracite (Seuls les sièges AV sont perforés

     : 

    1650 €

  • Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Cardamome (Seuls les sièges AV sont perforés

     : 

    1650 €

  • Sellerie Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Aurore (Seuls les sièges AV sont perforés

     : 

    1650 €

  • Sellerie Laine mélangée coloris Gris graphite

     : 

    250 €

  • Coussins rehausseurs intégrés aux places AR latérales

     : 

    280 €

  • Peinture métallisée Noir Onyx

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Blanc Cristal

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Bleu Denim

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Gris Brume

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Sable Dune

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Argent Magnétique

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Vert Séquoia

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Bronze Nordique

     : 

    1100 €

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