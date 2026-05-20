En France, le nouveau Volvo EX60 est proposé en deux finitions, dont une version de « base » particulièrement bien équipée.



Finition Plus : À partir de 66 500 €

La finition Plus propose une dotation de série particulièrement généreuse et technologique. Conduite et sécurité : Elle dispose de feux Matrix adaptatifs, d'un régulateur adaptatif, d'un détecteur d'angle mort, d'une caméra de recul et de jantes de 20 pouces.

Habitacle et connectivité : l'intérieur se veut ultra-connecté grâce au Volvo Car UX piloté par un écran central de 15 pouces et un écran conducteur de 11,4 pouces. L'ensemble est complété par une clé numérique, un chargeur à induction et un système audio Bose.

Confort : Il est assuré par des sièges électriques et chauffants à l’avant, une climatisation tri-zone avec purificateur d’air, un vaste toit panoramique et un hayon électrique pratique au quotidien.

Technique : Elle intègre un chargeur embarqué de 22 kW, une pompe à chaleur pour optimiser l'autonomie, ainsi qu'une alarme.

Finition Ultra : À partir de 73 400 €

La finition Ultra ajoute des équipements exclusifs axés sur le luxe et la haute technologie.

Design extérieur : Elle se distingue par ses feux Pixel HD accompagnés de lave-phares haute pression et ses imposantes jantes de 21 pouces.

Confort et acoustique : L'isolation est renforcée par des vitres feuilletées et un toit panoramique opacifiant. L'habitacle propose une sellerie en Nordico ventilé avec des réglages électriques des supports lombaires.

Technologies premium : L'aspect technologique est complété par un système audio Bowers & Wilkins haute fidélité et une caméra à 360° pour des manœuvres facilitées.

Le point techno : Une ceinture de sécurité innovante Fidèle à sa réputation de marque sécuritaire, Volvo inaugure une ceinture de sécurité avant multi-adaptative. Celle-ci est capable d’ajuster sa tension selon 11 profils différents en fonction de la morphologie de l'occupant et de la violence de l'impact.