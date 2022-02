Maxi-fiche fiabilité - Volvo XC60 : un suédois pas aussi fiable qu'espéré

En bref

Avant l'arrivée de la dernière génération de V40, puis du XC40, le modèle de SUV compact de Volvo, le XC60, était le plus vendu de la gamme en France, et il est aussi le modèle le plus vendu de Volvo au niveau mondial, encore aujourd'hui.

Un modèle qui s'affirme comme un représentant idéal de la marque. Il véhicule en effet une image de robustesse, de sécurité, des valeurs familiales, qui sont les piliers de Volvo.

Pour ce qui est des valeurs familiales, le suédois fait en réalité preuve de parcimonie. En effet, l'espace à l'arrière est finalement assez compté pour les jambes, et ce n'est pas au bénéfice du volume de coffre, qui avec 495 litres, est inférieur à la moyenne, ainsi qu'à la concurrence premium allemande. On déplore aussi une ergonomie "particulière", et des aides à la conduite et systèmes de sécurité qui sont assez intrusifs, tandis que le dynamisme sur route ne fait pas partie de ses qualités.

Mais rassurez-vous, le XC60 a aussi des qualités. C'est un véhicule très confortable, qui avale les kilomètres sur autoroute sans fatigue, grâce à une très bonne filtration et une très bonne insonorisation. Il est aussi très bien fini et fabriqué. Les matériaux à bord sont de haute qualité. Il offre enfin un large choix de motorisations, dont un 5 cylindres diesel très agréable, et de transmission (4x2, 4x4, BVA).

La fiabilité, quant à elle, n'est pas sans reproche, loin de là, même si le XC60 n'est pas le pire des Volvo.