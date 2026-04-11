Ils ne seront pas devant leur télé ce week-end pour cause d’annulation du grand prix de Bahreïn. Mais tous les quinze jours, deux types d’individus se retrouvent devant leur poste : les esthètes et les statisticiens.

Les premiers peuvent passer leur chemin, quant aux seconds, ils devraient se précipiter sur l’édition 2026 de la Formule 1 des éditions Larousse. Point de littérature dans ces indispensables 128 pages, mais des chiffres, des notes, des perfs, des descriptifs des circuits de la saison entamée le 8 mars dernier en Australie et bien d’autres choses encore.

Des stats comme s’il en pleuvait

Le guide, signé Bruce Jones, ex-rédacteur en chef d’Autosport s’est imposé en quelques années comme la Bible qu’il convient de garder près de sa télécommande.

Tout est minutieusement détaillé et décortiqué, du passé de chaque écurie à son personnel, en passant par le CV de chaque pilote, dont le jeune prodige Kimi Antonelli. Chacun dispose d’une page, avec ses statistiques personnelles des saisons précédentes.

Les autos sont tout aussi détaillées, et chaque circuit est décortiqué virage après virage. Et pour ceux qui voudraient glisser leur grain de stats et leurs infos plus personnelles, des pages de notes, course après course, permettent aux aficionados d’ajouter leurs propres notations.

Étant donné l’intérêt de l’ouvrage, on pardonnera même à Larousse de l’avoir publié un mois après le début de la saison. L’éditeur est d’autant mieux absous que ce retard à l’allumage permettra à ceux qui s’offrent le livre aujourd’hui de patienter jusqu’au 3 mai prochain.

Un retard pardonnable

C’est en effet à cette date que le grand cirque reprendra son cours à Miami pour le grand prix des États-Unis. Un retour aux affaires, après la suspension compréhensible des deux épreuves censées se dérouler dans le Golfe, à Bahreïn ou la course était prévue ce 12 avril et en Arabie saoudite, ou elle devait se dérouler le 19 avril prochain.