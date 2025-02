En direct de Rétromobile - La Renault Filante est le lien entre passé et futur

Si certains salons automobiles ont du mal à survivre, ce n'est pas le cas de Rétromobile qui continue de représenter La Mecque des véhicules anciens. Devant cet engouement qui ne cesse de croitre, de plus en plus de constructeurs font le déplacement pour exposer des modèles historiques, mais aussi certaines de leurs nouveautés.

Fidèle de l'évènement, Renault profite de l'occasion pour révéler un "show car", qui est un vibrant hommage à deux modèles mythiques du Losange, à savoir l'Étoile Filante datant de 1956 et la 40 CV de 1925, qui ont permis au constructeur français de battre des records.

La filiation avec la dernière est évidente, en particulier au niveau du style. On retrouve ainsi un très long capot horizontal, des projecteurs ronds implantés aux extrémités et une carrosserie très effilée avec un poste de pilotage implanté sur la partie arrière. La longueur de cette Filante atteint 5,12 m pour une largeur de seulement 1,19 m. À titre de rappel, la 40 CV affichait des dimensions de 5,40 m de long et 1,80 m de large.

Alors que la 40 CV était animée par un moteur 6 cylindres de 9 litres de cylindrée développant 140 ch, la Filante cuvée 2025 fera appel à la fée électricité pour se déplacer. Si la puissance reste encore secrète, on sait d'ores et déjà que la batterie sera celle du Renault Scénic E-Tech fort 87 kWh. Un gros travail a été réalisé au niveau de l'efficience comme en attestent les roues pleines carénées, l'arrière très fin ou le poids réduit puisque le poids total de cette Filante est de seulement 1 000 kg sachant que la batterie pèse 600 kg à elle seule.

Ne croyez pas que cette Filante est uniquement faite pour parader dans les salons, car Renault compte, comme avec ses aïeules, battre des records. Pas de vitesse bien évidemment, mais d'efficience. Et pour cela, une seule personne pourra prendre place à bord. Le conducteur quasiment allongé aura face à lui des commandes très futuristes dont une partie est directement fixée sur la verrière qui s'ouvre comme celle d'un avion.

La première tentative devrait avoir lieu au cours du premier semestre.