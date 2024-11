Le Hyundai Inster est une microcitadine qui repousse les limites

Longue de 3,82 mètres de long, la Hyundai Inster se positionne entre une Dacia Spring (3,73m) et le duo Renault R5 et Citroën ë-C3 (3,92 et 4,01m) qu'elle entend concurrencer. De ces trois-là, elle essaie de reprendre les forces respectives. L'encombrement réduit et un positionnement principalement taillé pour la ville, mais avec un moteur suffisamment puissant pour s'aventurer occasionnellement en dehors, et surtout une habitabilité et une modularité exemplaires pour un usage familial. Sans oublier, bien sûr, un positionnement tarifaire étudié.

Difficile de passer inaperçu au volant de l'Inster. Pour se démarquer de la concurrence, la Coréenne mise sur son style. Les designers démontrent une nouvelle fois toutes les largesses qui sont laissées à leur créativité, avec cette fois un micro-SUV aux grands « yeux » ronds et à la mine bonhomme. Des optiques circulaires que l'on retrouve aussi à l'arrière dans le bouclier, sous un hayon lui-même très original.

Souriez

De prime abord, ce design n'affiche aucune parenté avec les autres produits électriques de Hyundai, tantôt profilés comme l'Ioniq 6, tantôt carrément anguleux comme l'Ioniq 5, voire presque classique sur le Kona. C'est en réalité dans les détails qu'il faut chercher la cohérence esthétique de tous ces modèles.

Dans les gros pixels lumineux utilisés pour les clignotants à l'avant, ou dans le bandeau sur le hayon à l'arrière. Des « blocs » également rappelés dans le dessin des jantes de la finition Creative. Une chose est sûre : si le style de l'Inster ne plaira clairement pas à tout le monde, il ne laissera certainement pas indifférent !

Un habitacle « normal »

L'habitacle est à l'image de l'extérieur : tout en rondeurs. Cela se traduit dans le dessin de la partie supérieure de la planche de bord, des inserts de portières ou encore des poignées de portes notamment. De prime abord pourtant, la présentation est assez sage avec toujours ses nombreux boutons et ses écrans de taille « normale ». On trouve facilement ses marques, les commandes sont intuitives, et cela constitue un vrai un plus pour l'ergonomie et la sécurité, à fortiori en ville, entourés d'usagers faibles. Le multimédia n'est toutefois pas oublié, avec un bel écran central de 10,25''qui pilote le système que les habitués de Hyundai connaissent bien. Une technologie qui se montre, elle aussi, plutôt soignée sur le plan ergonomique, et bien entendu capable de répliquer les smartphones Android comme Apple. Smartphones qui pourront être rechargés dans l'espace Wireless prévu à cet effet.

Mais à bien y regarder, cet habitacle est bien plus original qu'il n'y parait ! Quelques exemples : les sièges avant réunis qui semblent former une banquette, avec porte-boissons solidaire du siège conducteur au centre. Ou encore la sellerie à motifs rétros « pied de poule » assortis à des habillages beige, réservés à la finition haut de gamme Creative. Ambiance rétro assurée.

Une modularité incroyable

Alors que la chasse aux coûts et la rationalisation des composants ont obligé nombre de modèles à revoir la modularité qui avait fait leur réputation à la baisse, Hyundai fait le pari inverse. L'Inster se montre tout simplement exceptionnel sur ce point. Par exemple, dès le second niveau de finition, deux sièges arrière individuels remplacent la banquette. Des sièges qui peuvent coulisser individuellement sur 16 cm, tantôt pour permettre d'emmener facilement quatre adultes de 1,90 mètre à bord, tantôt pour porter la contenance du coffre de 230 à 350 litres. Et même avancées au maximum, les places arrière seront toujours pleinement exploitables par des enfants. Le coffre profite en outre d'un plancher repositionnable selon deux niveaux, qui assurera un seuil de chargement plat dans sa position supérieure. Et si vous ajoutez à cela des dossiers rabattables aux quatre places, vous obtenez une surface intégralement plane qui permettra notamment d'installer un matelas double pour passer la nuit dans le véhicule ! Ou plus pragmatiquement, d'embarquer de longs objets tels un meuble en kit ou une planche de surf, tout en conservant deux places assises en tandem. Compte tenu de l'encombrement extérieur, c'est tout bonnement impressionnant !