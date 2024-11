Le Hyundai Inster est une microcitadine qui repousse les limites

La gamme de l'Inster est relativement simple puisqu'elle se compose de trois niveaux.

L'entrée de gamme éponyme (à partir de 25 000 €) inclut la climatisation automatique, le régulateur adaptatif, la récupération d'énergie modulable via les palettes au volant, la compatibilité Appel CarPlay et AndroidAuto, l'instrumentation numérique 10,25 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la sellerie tissu, l'aide au stationnement avec caméra de recul, l'accès et démarrage mains-libres ou encore la navigation en Europe avec mises à jour à distance.

Le niveau "Intuitive" (à partir de 26 500 €) ajoute l'aide au stationnement avant, le chargeur par induction, les jantes alliage 15 pouces, les sièges arrière coulissants et les vitres arrière surteintées

Enfin, le haut de gamme "Creative" ajoute les jantes 17 pouces, l'intérieur néo-rétro et les projecteurs bi-LED.