Le Hyundai Inster est une microcitadine qui repousse les limites

L'Inster est proposée en deux versions. La première embarque un moteur de 97 chevaux branché sur une batterie de 42 kWh qui procure une autonomie WLTP de 327 km. La seconde revendique 115 chevaux et une batterie de 49 kWh qui propulse son autonomie à 370 km WLTP. Et ça, c'est 50 km de plus que sa concurrente directe susnommée, la mieux nantie en la matière ! Sur le papier en tous cas.

Ces autonomies intéressantes, l'Inster les combinent à un comportement routier parfaitement maitrisé. En ville bien sûr, pour laquelle sa compacité et son rayon de braquage ultra-réduits sont taillés, procurant une agilité tout à fait appréciable pour se faufiler dans les ruelles, ou encore au moment de se stationner. En ville toujours, on apprécie aussi le très agréable mode de conduite monopédale, portant la voiture jusqu'à l'arrêt lorsqu'on relâche l'accélérateur sans avoir à utiliser la pédale de freins.

Mais ce qui est plus surprenant, c'est l'efficacité du comportement routier quand on s'éloigne des zones urbaines. Sur nationales et voies rapides, l'Inster garde facilement son cap et ne semble jamais à la peine lorsqu'il s'agit d'assurer les relances. Le poids, pourtant à plus de 1.700 kg - ce qui est énorme pour une citadine – ne s'y fait jamais ressentir, en tous cas avec le moteur 115 ch essayé. Mieux : en activant le mode Sport dans les quelques parties sinueuses que nous avons rencontrées, cette Inster se montre même franchement agréable, notamment par sa direction qui n'est pas sur-assistée, et son amortissement plutôt ferme sans pour autant se montrer cassant. De là à rêver d'une variante sportive N pour signer le retour des bombinettes sportives façon électrique ? Avec Hyundai, tout est possible ! Mais pour l'heure, la prochaine arrivée dans la gamme sera la version Cross, aux allures de baroudeuse.

En revanche, Hyundai n'a toujours pas trouvé le bon dosage pour ses alertes d'assistances à la conduite. L'alerte de survitesse et de changement de limitation est toujours aussi intrusive, et sa désactivation à chaque redémarrage apparait rapidement comme indispensable pour éviter les alertes sonores incessantes… et non justifiées.

Consommation maîtrisée

Si elle est surtout destinée à la ville, l'Inster fait donc montre d'une vraie polyvalence dans son comportement, qui permettra d'envisager des déplacements plus lointains occasionnels à son volant. C'est d'autant plus le cas que la recharge en courant continu (DC) est fournie de série, jusqu'à 97 KW sur la batterie de 42 kWh, ou 115 kW sur la batterie de 49 kWh. Dans les deux cas, repasser de 10 à 80 % de la capacité maximale demandera 30 minutes de branchement. A la maison, l'Inster accepte du 11 kW.

Et en ville comme en dehors, on appréciera aussi de profiter des palettes au volant, permettant de moduler la régénération et la décélération qui en découle pour renvoyer autant d'énergie que possible vers la batterie. Cela participe à une belle efficience, même si le parcours d'essai sans relief de notre prise en main au Danemark ne sera sans doute pas représentatif d'un usage complet. Nous y avons néanmoins relevé 14,5 kWh/100km à l'ordinateur de bord. De quoi envisager d'atteindre les 340 km avec la grosse batterie, autour des 290 km avec la plus petite. Probablement bien plus qu'il n'en faut pour la plupart des utilisateurs d'un véhicule de cette catégorie.