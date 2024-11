Le Hyundai Inster est une microcitadine qui repousse les limites

La concurrence : des tarifs très bien placés

Conforme à ses habitudes, Hyundai ne se montre pas agressif à proprement parler sur les prix, préférant miser sur un rapport équipement/prix avantageux. L'Inster débute ainsi à 25.000€ tout ronds prix catalogue. C'est pile entre une Citroën ë-C3 de base You (23.300€) et la nouvelle Renault R5 E-Tech Evolution (27.990€). Malheureusement, contrairement à ces deux-là, la Coréenne ne peut prétendre au bonus gouvernemental de 4.000€. Son tarif reste néanmoins particulièrement bien placé puisque la version la plus chère ne dépasse pas les 30.000€. Bien sûr, les plus tatillons objecterons que c'est « quand même 30.000€ », et que c'est donc bien plus cher qu'une Dacia Spring. C'est vrai, mais la Roumaine est mise hors-jeu sur le plan des prestations routières et de l'autonomie.

À retenir : avec le bonus, cela aurait été parfait !

Entre son design original et jovial, son habitacle drôlement bien fichu, son équipement de série généreux et son autonomie (tant réelle qu'annoncée) au meilleur niveau de la catégorie, l'Inster cumule véritablement les atouts. Surtout qu'elle ajoute à cela un comportement routier auquel on ne s'attendait sans doute pas lorsqu'on s'éloigne des centres-villes. Tout cela en fait une petite voiture parfaitement polyvalente, ce qui devient assez rare pour être souligné. Dommage qu'elle soit privée de bonus, ce qui la rend moins abordable que ses principales concurrentes. Mais ceux qui feront le choix de payer un peu plus cher ne le regretteront certainement pas.

Caradisiac a aimé

Le style sympa

L'équipement complet

La modularité

La présentation intérieure

Les prestations routières convaincantes

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de bonus

Aides à la conduite intrusives

Câble Type 2 payant