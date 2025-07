La concurrence : bien plus rude qu'avant

Face au Model Y, la concurrence est devenue très fournie ces derniers temps, à commencer par les constructeurs français, avec le Renault Scénic E-Tech et le Peugeot e-3008. Citons aussi les chinois les Xpeng G6 ou BYD Sealion 7, les modèles du groupe Volkswagen comme l'ID4, le Skoda Enyaq ou encore le Cupra Tavascan et enfin les coréens Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 (modèles avec charge ultra-rapide en 800V) qui grignotent des parts de marché au modèle de référence d’Elon Musk.

A retenir : pour bien débuter

Le Tesla Model Y Propulsion 2025 joue la carte de l'efficacité. Sa sobriété record, son prix compétitif et son réseau de recharge en font un choix rationnel face à la concurrence européenne plus chère ou asiatique privée de bonus. Les pragmatiques apprécieront sa facilité de prise en main et tout l'éco-système environnant (multimédia, superchageurs, appli, etc.) qui en font un modèle idéal pour débuter dans l'électrique. Si l'autonomie de cette version vous paraît un peu juste, l'on vous conseille la version Propulsion Grande Autonomie, vendue 2 000 € de plus, offrant un rayon d'action de 622 km et également éligible au bonus.

Caradisiac a aimé

La faible consommation

Les volumes à bord (places et coffres)

Les tarifs attractifs

Le comportement routier sain

Caradisiac n'a pas aimé

La fermeté des suspensions à basse vitesse

Le confort des sièges avant décevant

L'agilité en ville passable et la visibilité médiocre