Match : la Mini Cooper S électrique est-elle aussi enthousiasmante que la thermique ?
4. Les fiches techniques des Mini Cooper S et Cooper SE aux antipodes !
Les chiffres clés
|Mini Mini 4 Electric 3p IV (J01) COOPER ELECTRIC SE 218 JCW + PACK S + BANDES 54.2 KWH
|Mini Mini 4 3p IV (F66) 2.0 COOPER S 204 JCW FINITION DKG7 3P
|Généralités
|Finition
|JCW + PACK S + BANDES
|JCW
|Date de commercialisation
|05/02/2025
|07/02/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|3,85 m
|3,87 m
|Largeur sans rétros
|1,75 m
|1,74 m
|Hauteur
|1,46 m
|1,43 m
|Empattement
|2,52 m
|2,49 m
|Volume de coffre mini
|210 L
|210 L
|Volume de coffre maxi
|800 L
|725 L
|Nombre de portes
|3
|3
|Nombre de places assises
|4
|4
|Poids à vide
|1 680 Kg
|1 360 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Essence
|Puissance fiscale
|5 CV
|11 CV
|Couple
|330
|300 Nm à 1 450 trs/min
|Puissance
|218 ch|trs/min
|204 ch
|Autonomie en électrique combinée
|385 km
|--
|Capacité batterie
|54,20 kWh
|--
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|--
|Moteur
|--
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|--
|1 998 cm3
|Boîte de vitesses
|--
|Automatique
|Nombre de rapports
|--
|7
|Roues motrices
|--
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|242 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.7 s
|6.6 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|138 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|1901
|Volume du réservoir
|--
|44 L
