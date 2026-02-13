Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Match : la Mini Cooper S électrique est-elle aussi enthousiasmante que la thermique ?

4. Les fiches techniques des Mini Cooper S et Cooper SE aux antipodes !

 

Les chiffres clés

Mini Mini 4 Electric 3p IV (J01) COOPER ELECTRIC SE 218 JCW + PACK S + BANDES 54.2 KWH Mini Mini 4 3p IV (F66) 2.0 COOPER S 204 JCW FINITION DKG7 3P
Généralités    
Finition JCW + PACK S + BANDES JCW
Date de commercialisation 05/02/2025 07/02/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 3,85 m 3,87 m
Largeur sans rétros 1,75 m 1,74 m
Hauteur 1,46 m 1,43 m
Empattement 2,52 m 2,49 m
Volume de coffre mini 210 L 210 L
Volume de coffre maxi 800 L 725 L
Nombre de portes 3 3
Nombre de places assises 4 4
Poids à vide 1 680 Kg 1 360 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Essence
Puissance fiscale 5 CV 11 CV
Couple 330 300 Nm à 1 450 trs/min
Puissance 218 ch|trs/min 204 ch
Autonomie en électrique combinée 385 km --
Capacité batterie 54,20 kWh --
Type batterie Lithium-ion Li --
Moteur -- 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée -- 1 998 cm3
Boîte de vitesses -- Automatique
Nombre de rapports -- 7
Roues motrices -- AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 170 km/h 242 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s 6.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 138 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO 1901
Volume du réservoir -- 44 L
Image d'illustration de l'article

Mini 3 et 5 portes. Laquelle choisir ?

16

En trois générations, la Mini a bien évolué. Si elle a conservé son allure générale qui fait une grande partie de son charme, elle est devenue plus volumineuse et se conjugue désormais en trois et cinq portes. Afin de connaître qu’elle est la Mini qui vous conviendrait le mieux, suivez le guide.

