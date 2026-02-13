Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Match : la Mini Cooper S électrique est-elle aussi enthousiasmante que la thermique ?

3. La Mini Cooper S essence l'emporte face à la Cooper S électrique !

 

Si la Cooper SE 100% électrique s'assimile à une citadine BCBG pétillante et facile à utiliser tant que l'on ne cherche pas trop à s'éloigner, son homologue à essence reste une sportive de poche authentique, sans filtre, made in England (ça compte !), et surtout capable de vous emmener vite et efficacement au bout du monde (ou d'un col vosgien) sans calculatrice à l'esprit, d'autant qu'elle n'a rien d'un gouffre à la pompe. On conseillera donc plutôt cette dernière, sachant qu'elle ne devrait pas trop décoter (aspect "collector" oblige), en tout cas moins que l'électrique donc les prestations risquent de vieillir plus rapidement.

Mini Cooper S finition JCW Mini Cooper SE finition JCW
Budget
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Pratique
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie --
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Note globale : 13,5 /20 12,5 /20
