Match : la Mini Cooper S électrique est-elle aussi enthousiasmante que la thermique ?
3. La Mini Cooper S essence l'emporte face à la Cooper S électrique !
Si la Cooper SE 100% électrique s'assimile à une citadine BCBG pétillante et facile à utiliser tant que l'on ne cherche pas trop à s'éloigner, son homologue à essence reste une sportive de poche authentique, sans filtre, made in England (ça compte !), et surtout capable de vous emmener vite et efficacement au bout du monde (ou d'un col vosgien) sans calculatrice à l'esprit, d'autant qu'elle n'a rien d'un gouffre à la pompe. On conseillera donc plutôt cette dernière, sachant qu'elle ne devrait pas trop décoter (aspect "collector" oblige), en tout cas moins que l'électrique donc les prestations risquent de vieillir plus rapidement.
|Mini Cooper S finition JCW
|Mini Cooper SE finition JCW
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|--
|Consommation : relevés Caradisiac
|--
|Courroie de distribution/chaîne
|--
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|--
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|--
|Réseau propriétaire
|--
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|--
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|--
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|--
|Système de récupération d'énergie
|--
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|--
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|--
|Note globale :
|13,5 /20
|12,5 /20
