Si la Cooper SE 100% électrique s'assimile à une citadine BCBG pétillante et facile à utiliser tant que l'on ne cherche pas trop à s'éloigner, son homologue à essence reste une sportive de poche authentique, sans filtre, made in England (ça compte !), et surtout capable de vous emmener vite et efficacement au bout du monde (ou d'un col vosgien) sans calculatrice à l'esprit, d'autant qu'elle n'a rien d'un gouffre à la pompe. On conseillera donc plutôt cette dernière, sachant qu'elle ne devrait pas trop décoter (aspect "collector" oblige), en tout cas moins que l'électrique donc les prestations risquent de vieillir plus rapidement.

Mini Cooper S finition JCW Mini Cooper SE finition JCW Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur







-- Consommation : relevés Caradisiac







-- Courroie de distribution/chaîne







-- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) --







Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) --







Réseau propriétaire --







Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte







-- Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage







-- Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Autonomie --







Système de récupération d'énergie --







Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) --







Autonomie : données constructeur (parcours mixte) --







Note globale : 13,5 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation