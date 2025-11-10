Le nouveau Toyota Hilux électrique paraît difficile à utiliser pour les pros

Comme prévu, Toyota vient de lever le voile sur la toute nouvelle génération de son pick-up Hilux. Il mesure toujours 5,32 mètres de long et affiche un design assez différent de celui de l’ancien modèle, avec une face avant plus forte en « personnalité » mais aussi un habitacle qui paraît presque luxueux dans les premières images officielles (montrant évidemment les versions les plus haut de gamme).

Ce nouveau Toyota Hilux de neuvième génération repose toujours sur une traditionnelle architecture « à échelle », avec la carrosserie posée sur le châssis. Incontournable dans la catégorie des pick-up utilitaires, ce type d’architecture permet d’optimiser la robustesse et d’offrir facilement plusieurs configurations de carrosserie (simple et double cabine, châssis nu…).

De l’essence, du diesel et… de l’électrique !

Sous le capot, ce nouveau Hilux de neuvième génération proposera toujours des moteurs thermiques essence (2,7 litres) et diesel (2,8 litres) dont l’offre diffèrera selon les marchés visés (et une option d’hybridation légère).

Mais la grosse nouveauté, c’est l’apparition d’une variante 100 % électrique au catalogue. Combinant deux moteurs (un sur chaque train), l’engin développe 196 chevaux en puissance maximale (pour 473 Nm de couple total) et utilise des batteries d’une capacité de 59,2 kWh seulement. L’autonomie maximale annoncée n’est que de 240 km WLTP, ce qui se traduira sans doute par une autonomie réelle aux environs des 100 km seulement sur les trajets incluant de l’autoroute ! Le tout avec une puissance de charge rapide atteignant 150 kW, permettant un 10-80 % en 30 minutes sur borne à haute puissance.

Le thermique sera plus capable

Alors que ce nouveau Hilux pourra tracter jusqu’à 3 500 kg comme la plupart de ses rivaux en version thermique (et embarquer jusqu’à une tonne), le Hilux électrique sera limité à 1 600 kg en capacité de remorquage et à 715 kg de charge utile. Bref, les « pros » auront bien du mal à privilégier cette version électrique sauf s’ils n’auront que de courts trajets à faire dans le cadre de leur activité et pas trop de lourdes charges à transporter.

On ne connaît pas pour l’instant les prix de ce nouveau Hilux, qui devraient hélas grimper par rapport à ceux du modèle actuel. Rappelons qu’il sera fortement handicapé chez nous en version thermique à double cabine par le malus écologique maximal. Le Hilux électrique échappera totalement à cette taxe, au moins…