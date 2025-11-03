Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Hilux

La Toyota préférée des pros va tout changer

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

0  

Le Toyota Hilux, pick-up « format européen » le plus vendu au monde, va passer à une toute nouvelle génération. Quelle va être sa carrière en Europe sachant qu’il composera avec des motorisations peu compatibles avec nos normes ?

La Toyota préférée des pros va tout changer
Voici la face avant du nouveau Toyota Hilux.

Le Toyota Hilux tel qu’on le connaît aujourd’hui a été lancé en 2015. C’est déjà la huitième génération d’un modèle connu pour être une bête de somme d’exception, surtout depuis son passage dans l’émission anglaise Top Gear où Jeremy Clarkson et ses compères n’arrivaient pas à le « tuer ».

Ce Hilux doit prochainement passer à une toute nouvelle génération de modèle après avoir déjà connu deux restylages. Et comme vous pouvez le voir dans les images accompagnant cet article, le constructeur japonais commence à le montrer (mais pour l’instant dans la pénombre). On peut déjà observer sa signature lumineuse, ses grosses lettres « Toyota » sur le capot avant et le style de ses feux arrière. La version visible dans ces images peu révélatrices est visiblement une double cabine à quatre portes.

Un diesel à hybridation légère sous le capot ?

Ce nouveau Hilux reposera sans doute sur une version évoluée de la plateforme IMV de type « châssis échelle » également utilisée par le tout nouveau Land Cruiser FJ dévoilé au salon de Tokyo 2025.

Ceci est vraisemblablement la version à double cabine.
Ceci est vraisemblablement la version à double cabine.

Comme le Hilux actuel, il devrait proposer une motorisation diesel à hybridation légère qui ne l’empêchera probablement pas d’avoir droit au malus écologique maximal en France. Comme Ford, Toyota prévoit-il une version hybride rechargeable pour permettre aux particuliers européens (et surtout français) de pouvoir continuer à acheter la variante à double cabine moins « rustique » ?

Rendez-vous la semaine prochaine

Ce nouveau Hilux de neuvième génération sera officiellement dévoilé la semaine prochaine. Il trouvera sur sa route les Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok et autres Isuzu D-Max sur tous les marchés où les professionnels (et quelques particuliers) ont toujours besoin de ce genre de modèles.

Voici la signature lumineuse arrière du nouveau Hilux.
Voici la signature lumineuse arrière du nouveau Hilux.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Hilux

Toyota Hilux

SPONSORISE

Actualité Toyota

Voir toute l'actu Toyota

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité