La Toyota préférée des pros va tout changer

Le Toyota Hilux tel qu’on le connaît aujourd’hui a été lancé en 2015. C’est déjà la huitième génération d’un modèle connu pour être une bête de somme d’exception, surtout depuis son passage dans l’émission anglaise Top Gear où Jeremy Clarkson et ses compères n’arrivaient pas à le « tuer ».

Ce Hilux doit prochainement passer à une toute nouvelle génération de modèle après avoir déjà connu deux restylages. Et comme vous pouvez le voir dans les images accompagnant cet article, le constructeur japonais commence à le montrer (mais pour l’instant dans la pénombre). On peut déjà observer sa signature lumineuse, ses grosses lettres « Toyota » sur le capot avant et le style de ses feux arrière. La version visible dans ces images peu révélatrices est visiblement une double cabine à quatre portes.

Un diesel à hybridation légère sous le capot ?

Ce nouveau Hilux reposera sans doute sur une version évoluée de la plateforme IMV de type « châssis échelle » également utilisée par le tout nouveau Land Cruiser FJ dévoilé au salon de Tokyo 2025.

Comme le Hilux actuel, il devrait proposer une motorisation diesel à hybridation légère qui ne l’empêchera probablement pas d’avoir droit au malus écologique maximal en France. Comme Ford, Toyota prévoit-il une version hybride rechargeable pour permettre aux particuliers européens (et surtout français) de pouvoir continuer à acheter la variante à double cabine moins « rustique » ?

Rendez-vous la semaine prochaine

Ce nouveau Hilux de neuvième génération sera officiellement dévoilé la semaine prochaine. Il trouvera sur sa route les Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok et autres Isuzu D-Max sur tous les marchés où les professionnels (et quelques particuliers) ont toujours besoin de ce genre de modèles.