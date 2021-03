Essai vidéo - Toyota Hilux 2021 : l'utilitaire à l'agréable

En bref À partir de 27 280 € en simple cabine et 31 902 € en Xtra Cabine Huitième génération Exempté de malus, malus de 30 000 € pour les versions double cabine

Ces cinq dernières années, leurs ventes ont explosé. Les pick-up, ces 4x4 robustes équipés d’une benne, peuvent en effet accueillir jusqu’à 5 passagers, charger près d’une tonne et tracter l’équivalent d’un bateau de plaisance, le tout sans taxe ni malus. Du coup toutes les marques s’y sont mises, Renault, Volkswagen et même Mercedes. Puis la fiscalité a changé. Le 1 er juillet 2019, le gouvernement a décidé de taxer les versions à double cabine, entendez par là, capables de transporter 5 personnes avec de vraies portes et de vrais sièges à l’arrière. Du coup les ventes se sont écroulées (-20%). Les Renault Alaskan et Mercedes Classe X ont depuis stoppé leur carrière, alors que d’autres modèles comme le Volkswagen Amarok ou le nouveau Peugeot Land Trek ont fait le choix de déserter la France où le malus écologique atteint 30 000 € !

dailymotion

Ecroulées pour tous ? En réalité non. Pour des modèles comme le Ford Ranger, le Toyota Hilux ou le Mitsubishi L200, ce changement de fiscalité a eu un faible impact sur les ventes. Pourquoi ? Parce que ceux qui les achètent les utilisent ce pourquoi ils ont été conçus : des utilitaires. Les ventes se sont recentrées en 2020 et le marché a d’ailleurs connu un surprenant rebond. Sur ce segment de niche qui représente à peine 9 000 immatriculations, le Ford Ranger s’est accaparé quasiment la moitié des transactions en 2020 (4 064 unités), suivi par le plus vénérable des pick-up : le Toyota Hilux (2 947).

Le Toyota Hilux, c’est plus de 50 ans de carrière et 18 millions d’exemplaires vendus en huit générations. Le constructeur restyle aujourd’hui la dernière mouture renouvelée en 2015, avec un objectif : renforcer son niveau de confort. Les évolutions les plus marquantes concernent le bouclier redessiné, de nouvelles jantes 18’’ et la présence de feux à LED pour les finitions les plus hautes.

On a toujours affaire à un véhicule imposant dépassant les 5,30 m dont le poids dépasse allégrement les 2 tonnes. A bord le Hilux s’embourgeoise et cible un peu plus une clientèle de loisirs. Un nouvel écran tactile de 8’’ intégrant les connectivités Apple CarPlay et Android Auto fait son apparition. Plusieurs boutons et mollettes sont répartis autour de la dalle afin de donner un accès direct aux menus. Malgré une interface optimisée, ce dernier s'avère lent, peu intuitif et il présente des graphismes archaïques comparé à la concurrence. L’équipement s’enrichit du démarrage sans clé, de la navigation, la climatisation automatique, l'aide au stationnement avant/arrière et même d’un système audio JBL.

Il faut reconnaître que sur cette version haut de gamme Xtra Cab à 47 000 €, le conducteur et le passager avant sont plutôt bien lotis. Les occupants des places arrière, beaucoup moins ! En France, seules les versions à cabine approfondie, avec des places d’appoint très peu confortables à l’arrière, sont vendues. Pourquoi ? parce qu’elles sont considérées comme des utilitaires, ce qui signifie : pas de malus. Il existe bien une version double cabine avec 5 vraies places et un bon niveau de confort.

Mais celle-ci est pénalisée par un malus de 30 000 €. Ce qui amènerait le prixdu Hilux à 77 000 €, pas sûr qu’il y ait une clientèle. Toyota propose pour la forme une seule version double cabine. Il s’agit du modèle d’entrée de gamme équipé du petit moteur diesel de 150 ch vendu 35 202 €. Vous devrez en plus signer un chèque de 30 000 € ce qui amène au tarif final à 65 202 €.

La benne de l’Hilux peut supporter une charge utile supérieure à 1 tonne et offre une surface de chargement de 2,35 m3. Il est possible de protéger ou d’accessoiriser cette dernière avec des arceaux, une ridelle et même un hard top.