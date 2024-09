Avec l'hybride, la Fiat 600 est à un prix décent

La Fiat 600 est disponible en France en 2 niveaux de finition agrémentés de 2 gros packs, facturés 1 500 € chacun.

L’entrée de gamme, baptisée 600, est disponible à partir de 26 400 € avec la motorisation hybride de 136 ch. Elle embarque comme principaux équipements de série la climatisation manuelle, l’instrumentation numérique de 7’’, l’écran tactile central de 10,25’’ avec services connectés, les feux arrière à LED, le freinage autonome d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, les projecteurs full LED, le radar de recul, le régulateur de vitesse et les commandes au volant.

La finition haut de gamme, La Prima, disponible à partir de 31 400 €, ajoute la caméra de recul, les clignotants à LED, le chargeur à induction, la conduite autonome de niveau 2, la climatisation automatique, les détecteurs d’angles morts, le frein à main électrique, le hayon à ouverture mains libres, l’ouverture et le démarrage sans clés, le régulateur de vitesse adaptatif, la navigation, les vitres arrière surteintées, etc.

Le point techno : 2 gros packs à 1 500 €, compatibles avec tout

Le pack Style compatible vendu 1 500 €, ajoute à la finition 600, les jantes alliage 17'', la sellerie premium tissu, les clignotants à LED, le rétroviseur intérieur sans contour, le logo 600 chromé, les poignées de portes intérieures chromées, la planche de bord couleur, les rétroviseurs extérieurs noirs, la lumière d'ambiance intérieur et les projecteurs antibrouillard à LED avec fonction de virage

Le pack Confort, vendu au même prix et compatible avec le pack Style ajoute la climatisation automatique, le plancher de coffre modulable, la caméra de recul 180°, l’ouverture sans clé, le détecteur d'angles morts, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, l’ouverture et le démarrage sans clé, 6 haut-parleurs et les radars de stationnement 360° (avant, arrière et latéraux)