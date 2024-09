Avec l'hybride, la Fiat 600 est à un prix décent

La concurrence : bien placée

La Fiat 600 entre en concurrence avec les leaders du marché des SUV urbains en France. A savoir les Renault Captur, Toyota Yaris Cross et Peugeot 2008. Une différence notable subsiste par rapport aux deux premiers. Le système d’hybridation. Ce dernier est bien plus poussé, ce qui explique des tarifs plus élevés. Dans les deux cas, il est possible de rouler en 100% électrique sur plusieurs kilomètres et ainsi économiser davantage d’essence. Notez aussi les tarifs plutôt agressifs de Renault, proposant pour 2 500 € de plus un niveau de puissance et une efficience supérieure. Le Peugeot 2008, embarque exactement la même motorisation. Pourtant, à finition équivalente, il est facturé bien plus cher. Son concurrent le plus redoutable est le Citroën C3 Aircross. Le SUV appartenant au même groupe propose exactement la même motorisation mais il est facturé environ 1 000 € de moins. A prix équivalent, le modèle de Citroën se paye même le luxe d’ajouter deux places supplémentaires.

À retenir : la version qui va se vendre

L’arrivée de cette motorisation à hybridation légère apporte plusieurs bonnes nouvelles. La première, elle permet d’alléger la facture de la nouvelle Fiat 600 face aux versions électriques. Si les consommations ne sont pas métamorphosées, les taux de CO2, eux, sont en baisse, ce qui permet d’échapper au malus en France, en 2024. Enfin, la transalpine est vendue à des prix plus « réalistes » ajoutant à cela un sex-appeal non négligeable, de nombreux et vastes rangements, un bon niveau de confort et enfin un équipement de série complet.

Caradisiac a aimé

Le design réussi

L'intérieur plaisant

Les tarifs en baisse

L'agrément du moteur

Le système multimédia performant

Le comportement routier plaisant

Caradisiac n'a pas aimé

Les consommations en carburant quelconques

Le très faible espace aux places arrière

Le coffre dans la moyenne basse

La fermeté du châssis à basse vitesse