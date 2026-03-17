La concurrence : attractive en entrée de gamme, dans la moyenne sur les finitions hautes

Sur le marché des citadines, la Renault Clio TCe 115 joue une partition agressive en s'affichant dès 19 000 €. Ce positionnement lui permet de conserver un avantage net face à sa rivale de toujours, la Peugeot 208, dont les versions hybrides équivalentes débutent souvent 1 500 € à 2 000 € plus haut. Si la Volkswagen Polo reste une référence en termes de finition, ses prix s’envolent rapidement, laissant la Clio maîtresse du rapport équipement-prix. En finition Techno, la Clio frôle les 25 400 €, un tarif qui la place alors en confrontation directe avec des modèles hybrides comme la MG3 Hybrid+ vendue sous les 20 000 €.

A retenir : un calcul à faire

Si vous êtes un gros rouleur, cette version TCe 115 est faite pour vous : elle offre une allonge et un peps que l'hybride ne peut égaler. Si vous n'êtes pas un inconditionnel de la boîte automatique, dirigez-vous vers la boîte mécanique. Moins chère, elle devrait mieux exploiter la nervosité du 3-cylindres. À la conduite, la nouvelle Clio s'affirme comme la référence de sa catégorie avec un châssis impérial, un confort de haut vol et une polyvalence qui lui permet de s’aventurer sur autoroute sans le moindre complexe. Son habitacle soigné et son coffre généreux de 391 litres en font une alliée précieuse pour les petites familles. Le manque de tonus à bas régime et les hésitations de la boîte EDC en usage urbain ternissent le tableau. Surtout, l’argument du prix devient glissant : à 25 400 € en finition Techno, elle se retrouve sur les talons de la version hybride E-Tech, bien plus à l'aise dans les bouchons.

Caradisiac a aimé

Le comportement routier brillant

Le très bon niveau de confort

La qualité de présentation

Le peps du 3 cylindres

Le rapport prix/équipement

Le grand coffre

Caradisiac n'a pas aimé

Les lenteurs de la boîte automatique EDC

La consommation en carburant quelconque

Le grand écart entre le tarif de base et la finition Esprit Alpine (environ 8 000 €)*

La garantie de seulement 2 ans