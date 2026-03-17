La Renault Clio Tce 115 EDC, à partir de 21 400 €, est évaluée dans la catégorie des citadines qui comprend notamment :

La Citroën C3 Hybrid 110 BVA, à partir de 21 200 €

La Peugeot 208 Hybrid 110 BVA, à partir de 21 740 €

La Volkswagen Polo TSi 95 DSG, à partir de 27 140 €