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Renault Clio 6

Essai

Renault Clio TCe 115 : le retour du thermique sans hybridation pour casser les prix

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

18  

4. Renault Clio vs Volkswagen Polo : l'écart de prix de 6 000 € est-il vraiment justifié

 

Renault Clio TCe 115 : le retour du thermique sans hybridation pour casser les prix

La Renault Clio Tce 115 EDC, à partir de 21 400 €, est évaluée dans la catégorie des citadines qui comprend notamment : 

La Citroën C3 Hybrid 110 BVA, à partir de 21 200 €

La Peugeot 208 Hybrid 110 BVA, à partir de 21 740 €

La Volkswagen Polo TSi 95 DSG,  à partir de 27 140 €

 

Renault Clio TCe 115 EDC Techno
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 8.78
  • 8.78
  • 8.78
  • 8.78
  • 8.78
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,6 /20
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