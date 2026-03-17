Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

Essai

Renault Clio TCe 115 : le retour du thermique sans hybridation pour casser les prix

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

20  

2. Renault Clio 2026 : quelle finition choisir pour bénéficier du meilleur prix ?

 

Renault Clio TCe 115 : le retour du thermique sans hybridation pour casser les prix

L'entrée de gamme Evolution, affichée à 21 400 €, ne fait pas de la figuration et propose déjà l'essentiel pour une citadine moderne. On y retrouve notamment le grand écran central tactile de 10,1 pouces avec réplication sans fil Android Auto et Apple CarPlay, un bloc instrumentation numérique de 7 pouces et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. Côté confort, l'aide au parking arrière, la climatisation (manuelle) et les rétroviseurs électriques dégivrants sont de série. Si l'esthétique reste sage avec des jantes en tôle de 16 pouces, le rapport prix-équipement s'avère particulièrement pertinent pour les budgets serrés.

Pour 25 400 €, la finition Techno apporte une réelle plus-value technologique et visuelle. Elle se distingue par son interface multimédia avec navigation et services Google intégrés, complétée par une dalle d'instrumentation plus large (10 pouces). Le quotidien devient plus facile grâce à l'accès et au démarrage sans clé, la caméra de recul et la climatisation automatique. Extérieurement, la Clio monte en gamme avec des jantes alliage de 16 pouces et une signature lumineuse Full LED dotée des feux de route adaptatifs. C'est sans doute le meilleur compromis, d'autant qu'elle permet d'accéder à des options de style comme les jantes de 18 pouces (600 €).

Au sommet de la hiérarchie, la finition Esprit Alpine joue la carte du sport et de la haute technologie pour 27 600 €. En plus d'un look spécifique incluant des jantes alliage de 18 pouces et une sellerie dédiée, elle fait le plein d'aides à la conduite avec le centrage dans la voie (conduite autonome de niveau 2) et la surveillance des angles morts. Le confort est total avec le chargeur de smartphone à induction et l'aide au stationnement à 360°. Pour les plus exigeants, cette version peut encore s'enrichir d'options exclusives comme le système audio Harman Kardon à 9 haut-parleurs (650 €) ou le pack Parking avec caméra à 360°.

Le point techno : OpenR Link dès la finition Techno

Le système OpenR Link de la intégre nativement l’univers Google. D’une fluidité exemplaire, l’interface tactile permet de retrouver Google Maps, l’Assistant vocal et le catalogue d’applications Play Store sans passer par son smartphone. 

 

Equipements et options

Version : VI 1.2 TCE 115 TECHNO EDC

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV

  • Assistance au démarrage en côte

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue

  • Carte accès et démarrage mains-libres

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Frein de parking assisté automatique avec Auto hold

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Volant textile enduit grainé

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Climatisation automatique régulée

  • Tableau de bord avec écran d&#039;instrumentation 10&#039;&#039;

  • Lunette AR chauffante

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • OpenR link 10,1&#039;&#039; : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs

  • Lève-vitres électriques

  • Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison

  • Régulateur de vitesse adaptatif

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage diamantées noir 16&#039;&#039; dynamo

  • Sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges

Autres équipements

  • Appel d&#039;urgence

  • 3 appuis-tête AR réglable en hauteur

  • Antenne Requin

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Aide au parking AR

  • Réplication smartphone sans fil

  • Avertisseur de distance de sécurité

  • Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

  • My Safety switch

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Multi-sense : choix du mode de conduite

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Eclairage d&#039;ambiance 3 zones

  • Caméra de recul (digitale)

  • Détections avec correction de trajectoire d’urgence

  • Freinage automatique d’urgence (AEBS)

  • Kit anti-crevaison

  • Safety coach &amp; safety score

  • Harmonie noire

  • Projecteurs full LED

  • Mise à jour système à distance, inclus pendant 5 ans

  • Pack advanced connectivity

  • Pack standard connectivity, via l&#039;app My Renault

  • ESC: Contrôle électronique de trajectoire

  • Boîte de vitesse automatique 6 rapports

  • Sans extension de connectivité

Options disponibles

  • Pneus tout temps

     : 

    250 €

  • Roue de secours temporaire

     : 

    250 €

  • Jantes alliage diamantées noir 18'' rythmic

     : 

    600 €

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée

     : 

    200 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rouge Absolu

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Vert Absolu

     : 

    0 €

 

 

 

Page précédente
Page suivante

Photos (26)

Voir tout

Sommaire

20  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Essais Renault Clio 6

Voir tous les essais Renault Clio 6

Comparatifs Renault Clio 6

Voir tous les comparatifs Renault Clio 6

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault Clio 6

Voir toute l'actu Renault Clio 6