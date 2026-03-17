Renault Clio TCe 115 : le retour du thermique sans hybridation pour casser les prix
2. Renault Clio 2026 : quelle finition choisir pour bénéficier du meilleur prix ?
L'entrée de gamme Evolution, affichée à 21 400 €, ne fait pas de la figuration et propose déjà l'essentiel pour une citadine moderne. On y retrouve notamment le grand écran central tactile de 10,1 pouces avec réplication sans fil Android Auto et Apple CarPlay, un bloc instrumentation numérique de 7 pouces et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. Côté confort, l'aide au parking arrière, la climatisation (manuelle) et les rétroviseurs électriques dégivrants sont de série. Si l'esthétique reste sage avec des jantes en tôle de 16 pouces, le rapport prix-équipement s'avère particulièrement pertinent pour les budgets serrés.
Pour 25 400 €, la finition Techno apporte une réelle plus-value technologique et visuelle. Elle se distingue par son interface multimédia avec navigation et services Google intégrés, complétée par une dalle d'instrumentation plus large (10 pouces). Le quotidien devient plus facile grâce à l'accès et au démarrage sans clé, la caméra de recul et la climatisation automatique. Extérieurement, la Clio monte en gamme avec des jantes alliage de 16 pouces et une signature lumineuse Full LED dotée des feux de route adaptatifs. C'est sans doute le meilleur compromis, d'autant qu'elle permet d'accéder à des options de style comme les jantes de 18 pouces (600 €).
Au sommet de la hiérarchie, la finition Esprit Alpine joue la carte du sport et de la haute technologie pour 27 600 €. En plus d'un look spécifique incluant des jantes alliage de 18 pouces et une sellerie dédiée, elle fait le plein d'aides à la conduite avec le centrage dans la voie (conduite autonome de niveau 2) et la surveillance des angles morts. Le confort est total avec le chargeur de smartphone à induction et l'aide au stationnement à 360°. Pour les plus exigeants, cette version peut encore s'enrichir d'options exclusives comme le système audio Harman Kardon à 9 haut-parleurs (650 €) ou le pack Parking avec caméra à 360°.
Le point techno : OpenR Link dès la finition Techno
Le système OpenR Link de la intégre nativement l’univers Google. D’une fluidité exemplaire, l’interface tactile permet de retrouver Google Maps, l’Assistant vocal et le catalogue d’applications Play Store sans passer par son smartphone.
Equipements et options
Version : VI 1.2 TCE 115 TECHNO EDC
Equipements de sécurité
ABS
Système de détection de la pression des pneumatiques
Airbags frontaux (conducteur et passager)
Feux de jour à LED
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV
Assistance au démarrage en côte
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue
Carte accès et démarrage mains-libres
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Frein de parking assisté automatique avec Auto hold
Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Volant textile enduit grainé
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement
Vitres et lunette AR surteintées
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Climatisation automatique régulée
Tableau de bord avec écran d'instrumentation 10''
Lunette AR chauffante
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
OpenR link 10,1'' : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs
Lève-vitres électriques
Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison
Régulateur de vitesse adaptatif
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage diamantées noir 16'' dynamo
Sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges
Autres équipements
Appel d'urgence
3 appuis-tête AR réglable en hauteur
Antenne Requin
Aide au freinage d'urgence
Aide au parking AR
Réplication smartphone sans fil
Avertisseur de distance de sécurité
Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse
My Safety switch
Répétiteurs de clignotants latéraux
Multi-sense : choix du mode de conduite
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Eclairage d'ambiance 3 zones
Caméra de recul (digitale)
Détections avec correction de trajectoire d’urgence
Freinage automatique d’urgence (AEBS)
Kit anti-crevaison
Safety coach & safety score
Harmonie noire
Projecteurs full LED
Mise à jour système à distance, inclus pendant 5 ans
Pack advanced connectivity
Pack standard connectivity, via l'app My Renault
ESC: Contrôle électronique de trajectoire
Boîte de vitesse automatique 6 rapports
Sans extension de connectivité
Options disponibles
-
Pneus tout temps:
250 €
-
Roue de secours temporaire:
250 €
-
Jantes alliage diamantées noir 18'' rythmic:
600 €
-
Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée:
100 €
-
Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée:
200 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Rafale:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
250 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
850 €
-
Peinture métallisée Rouge Absolu:
850 €
-
Peinture métallisée Vert Absolu:
0 €
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