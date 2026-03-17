L'entrée de gamme Evolution, affichée à 21 400 €, ne fait pas de la figuration et propose déjà l'essentiel pour une citadine moderne. On y retrouve notamment le grand écran central tactile de 10,1 pouces avec réplication sans fil Android Auto et Apple CarPlay, un bloc instrumentation numérique de 7 pouces et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. Côté confort, l'aide au parking arrière, la climatisation (manuelle) et les rétroviseurs électriques dégivrants sont de série. Si l'esthétique reste sage avec des jantes en tôle de 16 pouces, le rapport prix-équipement s'avère particulièrement pertinent pour les budgets serrés.

Pour 25 400 €, la finition Techno apporte une réelle plus-value technologique et visuelle. Elle se distingue par son interface multimédia avec navigation et services Google intégrés, complétée par une dalle d'instrumentation plus large (10 pouces). Le quotidien devient plus facile grâce à l'accès et au démarrage sans clé, la caméra de recul et la climatisation automatique. Extérieurement, la Clio monte en gamme avec des jantes alliage de 16 pouces et une signature lumineuse Full LED dotée des feux de route adaptatifs. C'est sans doute le meilleur compromis, d'autant qu'elle permet d'accéder à des options de style comme les jantes de 18 pouces (600 €).

Au sommet de la hiérarchie, la finition Esprit Alpine joue la carte du sport et de la haute technologie pour 27 600 €. En plus d'un look spécifique incluant des jantes alliage de 18 pouces et une sellerie dédiée, elle fait le plein d'aides à la conduite avec le centrage dans la voie (conduite autonome de niveau 2) et la surveillance des angles morts. Le confort est total avec le chargeur de smartphone à induction et l'aide au stationnement à 360°. Pour les plus exigeants, cette version peut encore s'enrichir d'options exclusives comme le système audio Harman Kardon à 9 haut-parleurs (650 €) ou le pack Parking avec caméra à 360°.

Le point techno : OpenR Link dès la finition Techno Le système OpenR Link de la intégre nativement l’univers Google. D’une fluidité exemplaire, l’interface tactile permet de retrouver Google Maps, l’Assistant vocal et le catalogue d’applications Play Store sans passer par son smartphone.