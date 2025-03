La concurrence : nombreuse et davantage réputée

Si on se fie aux performances plus qu’à la puissance annoncée, le Vinfast VF6 (177 ch, dès 33 990 €) doit affronter des SUV électriques certes moins musclés, mais tout aussi véloces et… pas plus chers quand ils bénéficient du bonus (de 2 000 € à 4 000 €), interdit au vietnamien. On pense par exemple au très abouti Peugeot e-2008 136 ch, dès 34 000 € (- 2 000 € de bonus minimal compris), ou à sa cousine Fiat 600e RED (156 ch, dès 33 900 € aide déduite). Plus dangereux encore, le Skoda Elroq (170 ch) s’affiche dès 31 300 € bonus minimal déduit. À 33 490 € (bonus déduit), on peut aussi craquer pour la Renault 4 e-tech Techno (150 ch, dès 35 490 €), bien mieux équipée, et on n’oubliera pas le Ford Puma Gen-E 168 (168 ch dès 31 990 € bonus déduit). Sans bonus, on trouve le nouveau Kia EV3, dès 35 990 € en 204 ch, ou encore le Hyundai Kona Electric (156 ch, dès 36 850 €). Pas évident pour le Vinfast, certes bien garanti (7 ans) mais sans véritable réseau propre, l’entretien devant pour le moment avoir lieu chez Norauto.

À retenir : pas de qualité marquante

Certes, le Vinfast VF6 a bien progressé face à ce qu’on a connu de la marque, mais il ne profite d’une qualité majeure. C’est un SUV électrique aux prestations dans la norme, sans plus, que ce soit par son comportement routier, son habitabilité, son autonomie, ses performances, sa recharge et son équipement. Même le prix n’a rien d’exceptionnel. En revanche, il pâtit encore défauts certains, comme son poids colossal qui le met à portée d’une concurrence moins puissante, mais tout aussi rapide. Citons aussi son freinage pas très puissant et sans mordant, sa finition basique, sa motricité nettement insuffisante et son coffre peu spacieux. En fait, pour convaincre vraiment, il devrait s’afficher à un tarif canon, comme la MG4 lors de son apparition. Mais le Vietnam n’a peut-être pas les moyens de la Chine pour subventionner son industrie automobile…

Caradisiac a aimé

La conduite plutôt agréable

L’équipement fourni (en version haut de gamme)

L’habitabilité correcte

Les prestations électriques dans la norme

La tenue de route sûre

Caradisiac n'a pas aimé

Le freinage faiblard

La motricité aléatoire

La finition très quelconque

Le coffre trop juste

Le poids délirant