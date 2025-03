Facturée 33 990 €, la version de base Eco de la Vinfast VF6 bénéficie déjà une dotation plutôt attractive. Celle-ci comprend les jantes en alliage de 17 pouces, les radars de stationnement, la caméra de recul, les 4 vitres et rétros électriques, la sono, la clim auto monozone, la réplication de smartphone sans fil, les projecteurs à LED actifs, les aides à la conduite de niveau 2, dont le régulateur de vitesse adaptatif, les capteurs de pluie et de luminosité, la sono 6HP, les commandes vocales, les services connectés, la sellerie mixte simili-tissu, le chargeur 7 kW, ou encore l’avertisseur d’angles morts.

À 37 990 €, la Plus ajoute le toit panoramique (fixe), les jantes de 19, les sièges à réglages électriques, chauffants et ventilés, le GPS, l’affichage tête haute, la caméra à 360°, la clim bizone, la sellerie en cuir synthétique, voire le chargeur 11 kW.

Le point techno

Les ADAS de niveau 2 sont de série et fonctionnent plutôt bien. Leurs actions dans le volant et les freins demeurent certes sensibles, mais au moins, cela permet-il ne de pas se faire coincer derrière un véhicule trop lent sur autoroute. Toutefois, le régulateur de vitesse actif ne voit pas assez vite les véhicules qui déboitent devant vous, même les camions : j’ai dû piler une fois au deux, la Vinfast poursuivant à la même vitesse. Je n’ai pas cherché à savoir si elle éviterait la collision in-extremis… À noter aussi que les aides à la conduite bipent parfois sans raison, ce qui est très agaçant, surtout quand on croit avoir désactivé les alertes.