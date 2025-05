Pour l’hybride rechargeable, ça sent un peu le sapin

Jamais les hybrides rechargeables n’ont été aussi attrayantes, avec pour certaines des autonomies réelles de l’ordre d’une centaine de kilomètres en mode 100% électrique, comme par exemple avec les Volkswagen Passat et Golf eHybrid. La Lynk & Co 08, que Caradisiac essaiera prochainement, revendique même un rayon d’action de 200 km et une batterie rechargeable en courant continu, ce qui permet de "faire le plein" en un peu plus d’une demi-heure. Que de progrès réalisés au cours des dernières années ! Alors que les ventes globales de voitures 100% électrique semblent un peu se tasser ces derniers temps, on pourrait imaginer que le vent finisse par tourner en faveur de l’hybride rechargeable.

C’est pourtant tout l’inverse qui se produit, avec des chiffres qui dévissent littéralement depuis le début de l’année. De janvier à avril, dans un marché auto français en baisse de 7,3%, les ventes d’hybrides rechargeables (ou PHEV, si on emploie l’acronyme anglophone des Plug-in Hybrid Vehicles) ont en effet baissé de…39,7%, soit moins de 30 000 exemplaires écoulés.

Dans le même temps, les modèles 100% électriques ne baissaient que de 2,4%, soit nettement moins que le marché, pour atteindre les 110 900 unités immatriculées. "Le nombre de véhicules électriques en circulation dépasse désormais les 2 200 000 !", se félicite d’ailleurs Clément Molizon, Délégué général de l’Avere-France. "Cette stabilité cache une forte disparité entre un marché du 100% électrique qui reprend quelques couleurs et un marché de l’hybride rechargeable qui s’effondre. Longtemps alimenté par les achats des particuliers (57-58% les deux dernières années), le marché du 100% électrique connait une tendance inverse depuis le début de l’année (59,4% pour les personnes morales) avec un pic en avril (65,9%). Un regain du marché de particuliers, appuyé notamment par l’essor des nouveaux modèles du segment B et plus accessibles, associé à un maintien de l’engagement des entreprises nous autoriserait à imaginer un rebond en 2025."

Si l’hybride rechargeable dégringole dans l’Hexagone, on note en revanche que cette technologie progresse un peu à l’échelle européenne. De janvier à mars, sa part de marché s’établit à 7,6% sur le Vieux continent, soit 0,2% de mieux qu’en 2024, avec des hausses de 41,8% en Allemagne, ou de 30,7% en Espagne. Pour cette raison, on peut imaginer que les constructeurs vont continuer de développer des nouveautés pour les années à venir…tout en se concentrant sur l’électrique, dont la part de marché européenne progresse plus rapidement encore, passant de 12% en 2024 à 15,2% au premier trimestre 2025. Les "voitures à piles" accélèrent sans bruit, mais plein pot. On relève au passage que la France comptait 163 656 points de charge ouverts au public au pointage du 31 mars, chiffre qui traduit une progression de 29% en un an et fait du pays l’un des leaders européens.