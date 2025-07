On ne connaît pas encore le prix du Lexus RZ amélioré mais les communicants de la marque nous expliquent qu’il devrait rester à des tarifs très proches de la gamme actuelle, demandant au moins 57 500€ dans la version RZ 300e de 204 chevaux à petites batteries qui va être remplacée. Ce prix devrait en revanche frôler les 80 000€ pour la version RZ 550e F-Sport, mais Lexus assure que ce RZ modifié ne coûtera pas plus cher que le NX hybride à configuration similaire.

Du côté de la concurrence, l’Audi Q6 e-tron demande au minimum 72 170€ (523 km d’autonomie maximale) ou 77 400€ avec ses grosses batteries de 94,9 kWh net. Les nouveaux BMW iX3 et Mercedes GLC attendus pour cet été seront au moins aussi chers mais comme le SUV de la marque aux anneaux, ils pourront compter sur des capacités électriques meilleures que celles du Japonais que ce soit en vitesse de charge en courant continu ou en autonomie maximale.

A retenir : fort en gueule et en équipement mais dépassé en batteries

Le Lexus RZ amélioré conserve le design très agressif de la précédente mouture, jouant à fond sur les codes habituels de la marque premium du groupe Toyota. Il ne change que très peu à l’intérieur et mise surtout sur deux éléments : des batteries à la capacité augmentée pour offrir une autonomie digne du segment et cette fameuse direction sans connexion mécanique avec les roues avant.

Cet étrange volant au style « Formule 1 » a au moins l’avantage de ne pas parasiter la conduite tout en la simplifiant un peu dans les manœuvres. Il ne s’agit pas d’un équipement révolutionnaire sur le plan des sensations de conduite, mais cette technologie doit servir d’autant mieux les futurs véhicules à conduite autonome (raison principale avancée par Toyota pour la justifier).

Hélas, le RZ reste à la traîne au niveau de ses performances de batteries avec une autonomie maximale, une puissance et un temps de charge dépassés par ses concurrents premium, surtout ceux de la nouvelle génération (BMW iX3 et Mercedes GLC) attendus cet été. Il ne souffre plus de problèmes rédhibitoires à ce niveau grâce à cette mise à jour technique, mais sera-ce suffisant pour toucher une clientèle nombreuse ?

Caradisiac a aimé

Le bon niveau de confort

L'autonomie en progrès

La direction "F1" pas désagréable à utiliser

Caradisiac n'a pas aimé