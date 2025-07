Il existera trois niveaux de finitions tous équipés d’un groupe motopropulseur différent : le RZ 350e traction de 227 chevaux, le RZ 500e à quatre roues motrices de 380 chevaux et le RZ 550e F-Sport à quatre roues motrices de 408 chevaux qui a droit à une configuration spécifique. La déclinaison de base n’aura pas droit à la direction « steer-by-wire », disponible en option sur le 500e (2 500€ environ) et de série sur le 550e.

La capacité de charge à 22 kW en courant alternatif sera de série et la configuration d’équipements diffèrera en fonction du groupe motopropulseur choisi : le niveau « Luxe » du RZ 350e aura droit à des jantes alliage/résine de 18 pouces, des phares à LED, à l’éclairage d'ambiance intérieur (une seule couleur), au moniteur de vue panoramique, à une sellerie en matière synthétique de haute qualité, à des sièges avant chauffants à réglage électrique, au système multimédia LexusLink avec écran 14 pouces et à l’ensemble Lexus Safety System +.

La finition Executive du RZ 500e AWD introduit des jantes alliage/résine de 20 pouces, des éléments extérieurs noir brillant, un rétroviseur intérieur numérique, un affichage tête haute et des réglages mémorisables pour les sièges avant. Elle est également équipée de feux de virage, d'un éclairage d'ambiance multicolore, d'une sellerie en Ultrasuede et de sièges arrière chauffants.

La finition F SPORT (550e AWD) est équipée de jantes F SPORT de 20 pouces, d'un spoiler arrière supplémentaire, de la direction steer-by-wire, du mode manuel interactif, du contrôle actif du son, du VDIM, de sièges avant F SPORT, de garnitures et de seuils de porte intérieurs F SPORT, d'un pédalier sport en aluminium et d'une sellerie en Ultrasuede avec surpiqûres bleues.

Le détail techno : un volant assez révolutionnaire

Ce fameux volant « steer-by-wire » constitue assurément la nouveauté technique la plus radicale de ce Lexus RZ améliorée, premier modèle du marché européen à disposer d’une direction sans connexion mécanique avec les roues avant (comme le Tesla Cybertruck aux Etats-Unis et l’ancienne Infiniti Q50 qui conservait tout de même une direction mécanique « au cas où »). Il offre une démultiplication variable en fonction de la vitesse, visant à améliorer la praticité dans les manœuvres à basse vitesse tout en préservant la stabilité à haute vitesse. De butée à butée, il tourne de 400 degrés et demande donc toujours de croiser les bras dans les situations de conduite les plus serrées. Précisons que cette direction ne change pas le rayon de braquage (5,6 mètres quel que soit le type de direction).