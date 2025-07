Lexus revendique une mise au point différente selon les versions du RZ : la déclinaison 350e de base privilégie le confort et l’efficience alors que la variante 550e F-Sport bénéficierait d’un châssis adapté à la conduite dynamique (réglages de ressorts et d’amortisseurs différents et meilleur circuit de refroidissement des freins). Dans tous les cas, le RZ se contente d’un amortissement passif offrant un bon compromis entre le confort et la tenue de caisse, que ce soit dans la version de base 350e ou la 550e F-Sport également essayée.

Les performances paraissent meilleures qu’annoncé sur la version de base 350e à traction de 227 chevaux (0 à 100 km/h en 7,5 secondes) et, paradoxalement, moins ébouriffantes que promises sur la 550e F-Sport certes loin des SUV électriques les plus puissants du marché (408 chevaux et 0 à 100 km/h en 4,4 secondes). Cette dernière se catapulte à basse vitesse mais perd vite en intensité d’accélération à mesure que la vitesse augmente.

Le volant change beaucoup l’expérience de conduite

Évidemment, le choix du volant influe beaucoup sur les sensations de conduite. La direction mécanique classique du RZ 350e offre un ressenti plaisant et sans surprise alors que celle du RZ 550e F-Sport de type « steer by wire » impose un tout petit temps d’adaptation. Ce petit volant au style F1 (qui a d’ailleurs été redessiné par rapport aux prototypes de 2023) tourne sur 400 degrés d’angle (200 entre le point milieu et chaque butée au lieu de 300 précédemment et 150 entre le point milieu et chaque butée). Permettant de réduire au maximum les impulsions au volant dans les manœuvres, il déroute beaucoup moins dans son utilisation que celui d’un Tesla Cybertruck dont les réactions paraissent totalement caricaturales en comparaison. Au premier virage abordé de façon musclée, on se retrouve en sous-virage après avoir trop braqué mais cette direction devient finalement assez naturelle au bout de quelques minutes. Elle manque toujours de remontées (même si elle envoie parfois certaines vibrations de façon artificielle dans le volant pour donner de l’information sur l’état du bitume et le travail du train avant) mais la mise au point de sa démultiplication variable paraît sérieuse.

En définitive, cette direction « steer by wire » paraît plus intéressante dans sa faculté à simplifier les manœuvres en réduisant les mouvements nécessaires qu’en conduite sportive. Au point qu’on se demande s’il n’aurait pas fallu une démultiplication encore plus rapide pour ne jamais avoir à croiser les bras dans les changements de direction les plus serrés (demi-tours, ect.) et des roues arrière directrices pour améliorer encore sa maniabilité en ville. Elle a en tout cas l’avantage de ne pas gâcher l’expérience de conduite, ce qui ressemble déjà à une réussite en imaginant la complexité technique d’un tel système et la difficulté de sa mise au point. Pour certains clients, on imagine qu’elle générera aussi un petit « effet wahou ».

Une fausse boîte manuelle peu convaincante

Ce petit volant sans colonne de direction mécanique possède aussi deux petites palettes qui, en appuyant sur le bouton « M » présent près du sélecteur de boîte, permettent de simuler une transmission manuelle à huit vitesses avec un faux rupteur. Le système reste cependant beaucoup moins réaliste et amusant à utiliser que sur un Hyundai Ioniq 5 N même s’il a au moins le mérite d’exister. Quant au RZ 550e F-Sport, il ne se montre pas particulièrement frissonnant à piloter quand on commence à pousser. Très neutre dans ses réactions même si Lexus revendique une transmission intégrale capable de contribuer à son dynamisme, il joue dans une autre court que les Porsche Macan et Tesla Model 3 Performance en matière de sensations sportives. L’inverse aurait été étonnant, avouons-le.

Les conditions d’essai particulières ne nous ont pas permis de réaliser de vrais tests de consommation. Le RZ 550e F-Sport semblait pouvoir rester sous les 20 kWh aux 100 km en conduite tranquille sur un trajet péri-urbain dans notre cadre routier portugais et le RZ 350e sous les 19 kWh aux 100. On estime qu’il pourra dépasser les 300 kilomètres à 130 km/h sur l’autoroute.