Nio ET9 (2024) : le luxe chinois mieux que l'Allemand ?

Nio, c’est cette marque chinoise positionnée sur le « premium » qui organise actuellement son arrivée sur le marché automobile européen avec des SUV comme l’EL6, récemment essayé sur Caradisiac. Soutenue par l’état chinois qui couvre ses dettes depuis des années, la marque vient de dévoiler son nouveau modèle ultra-haut de gamme qui se positionne sur le segment des limousines électriques les plus luxueuses du marché : l’ET9.

Sa face avant reprend les codes de Nio déjà vus sur les autres modèles mais son profil joue un peu les crossovers. Surtout, sa poupe rappelle étrangement celle d’une Jaguar F-Type avec sa forme « hatchback » et le design de ses feux. Longue de 5,32 mètres, l’ET9 est plus grosse qu’une Mercedes EQS et ne rend que quelques centièmes à la BMW i7 (5,39 mètres de long). Elle promet un très haut niveau de confort aux places arrière, avec deux sièges indépendants et pilotables comme dans les déclinaisons longues des limousines européennes. Sous le capot, on trouve deux moteurs (l’un à aimant permanent à l’arrière et l’autre asynchrone à l’avant). La puissance totale est de 520 kW, soit un peu plus de 700 chevaux. La voiture utilise par ailleurs une suspension active et indépendante que le patron de Nio décrit comme "plus avancée que celle de la dernière Porsche Panamera" et des systèmes d'aide à la conduite très poussés.

Une technologie de batterie très sophistiquée

La Nio ET9 embarque aussi des batteries particulièrement sophistiquées, avec d’énormes accumulateurs d’une capacité de 120 kWh reposant sur une technologie de pointe avec un circuit électrique à 925 volts (mais pas encore la composition semi-solide promise par Nio depuis quelques années), promettant une puissance de charge jamais vue : 600 kW en pointe et 255 kilomètres d’autonomie récupérés en 5 minutes. Il faut relativiser ce chiffre en rappelant qu’on parle ici des normes d’autonomie chinoises moins réalistes que celles d’Europe, mais cela donnera probablement environ 200 km d’après la norme WLTP ce qui reste très impressionnant. Grâce au système de changement de batteries mis au point par Nio, il sera également possible de repartir en trois minutes de la station avec une batterie entièrement chargée en laissant l’autre. La Nio ET9 doit démarrer ses livraisons en 2025. Compte tenu de la stratégie du constructeur chinois, elle pourrait se retrouver sur le marché européen à moyen terme. En Chine, elle démarrera à 800 000 yuans soit un peu plus de 101 000€.