Des marques automobiles chinoises invincibles grâce au soutien du gouvernement ?

Depuis quelques jours, l’Europe se déchire sur les mesures à prendre à l’encontre des voitures électriques chinoises importées chez nous. Alors que la Commission européenne dit avoir identifié des « preuves » d’aides disproportionnées accordées par l’état chinois à ses marques automobiles pour leur donner un avantage concurrentiel irrattrapable, la partie allemande de l’industrie automobile européenne craint que d’éventuelles sanctions puissent mettre à mal ses activités en Chine alors qu’elle y est très bien implantée.

Mais c’est aussi l’aide de la Chine lorsque les choses se passent mal pour ses marques automobiles qui impressionne. Comme le soulignent les journalistes du New York Times, l’administration de l’Empire du Milieu sait se montrer généreuse quand un constructeur se retrouve en délicatesse. Nio, cette marque d’automobiles électriques fondée en 2014 à Shanghai, s’est retrouvée à court de liquidités en 2020 et semblait au bord de la faillite. L’état chinois a alors injecté un milliard de dollars en prenant 24% du capital de la marque, avant de débloquer 1,6 milliard de dollars supplémentaire via une banque publique. Nio a donc pu continuer à développer ses modèles et arrive d’ailleurs aujourd’hui en Europe avec une gamme complète de véhicules électriques. Toujours d’après les journalistes du New-York Times, Nio perdrait actuellement 35 000 dollars par véhicule vendu dans le monde. Mais pourquoi s’inquiéter de ça quand on sait que l’état aidera en cas de grosse défaillance financière ?

Des marques invincibles ?

Certes, les gouvernements américains et européens ne laissent pas non plus tomber leurs marques locales lorsque ces dernières se retrouvent en difficulté. Tout le monde se souvient du sauvetage de la General Motors et de Chrysler réalisé par l’administration américaine en 2009 après la grande crise financière dans une situation économique exceptionnelle. Plus récemment, l’Etat français a soutenu Renault en lui accordant un prêt garanti de 5 milliards de dollars en 2020 lorsque le groupe au losange se retrouvait en mauvaise passe. Par ailleurs, certaines jeunes marques automobiles ont longtemps perdu de l’argent lors de leurs premières années (mais avec un soutien très inférieur des administrations publiques). Personne n’a oublié le temps où certains prédisaient la faillite de Tesla et d’autres nouveaux acteurs comme Rivian ou Lucid perdent actuellement des sommes astronomiques alors qu’elles planchent sur leur rentabilité à moyen terme.

A l’inverse, l’Etat chinois ne peut probablement pas aider tout le monde : Aiways, une marque implantée en Europe depuis 2020, semble devoir se débrouiller toute seule alors qu’elle vient de frôler la faillite. Et on compte actuellement plus d’une centaine de constructeurs de voitures électriques actuellement en Chine ! Mais le soutien économique sans faille accordé à Nio, dans un contexte où la marque cherche à se créer un avantage technologique sur ses concurrents notamment en Europe, pourrait bien être déterminant.