La marque chinoise Nio au top selon Euro NCAP

L’organisme Euro NCAP n’a d’autre choix que de coller à son époque. Afin de contribuer à rendre les voitures de plus en plus sûres, les critères deviennent logiquement de plus en plus sévères. Mais ce n’est pas tout, l’explosion des aides à la conduite devient aussi un élément déterminant pour juger du niveau sécuritaire d’un véhicule.

Euro NCAP vient de mettre place plusieurs nouveaux critères. Désormais, il est vérifié que le véhicule puisse avertir le conducteur ou les services d’urgence si un enfant est laissé par inadvertance dans une auto fermée à clé. Autre point noté, lorsqu’une voiture est submergée, les occupants doivent avoir la possibilité d’ouvrir les fenêtres et les portes (lorsqu’elles sont à commande électrique) suffisamment longtemps. Par ailleurs, les systèmes de freinage d’urgence automatique doivent détecter les motos, en plus des piétons et des cyclistes, et éviter une collision frontale lors d’un croisement.

L’organisme met un point d’orgue à la protection des piétons et des cyclistes. Ainsi est vérifié l’arrêt de l’auto en marche arrière lorsqu’un petit enfant se situe à l’arrière du véhicule. Si le conducteur souhaite ouvrir sa portière alors qu’un cycliste est en approche, un avertissement doit le prévenir, à l’image du système Volvo.

Enfin, Euro NCAP a revu ses mannequins au niveau des jambes. Ses dernières imitent plus fidèlement celles des adultes et la zone d’essai pour les chocs à la tête a été étendue afin de mieux représenter les chocs avec les cyclistes.

Cinq étoiles pour les Nio ET5 et EL7

Les premiers véhicules testés selon ces nouveaux protocoles sont chinois, il s’agit de la berline Nio ET5 et du SUV EL7. Ils obtiennent tous les deux cinq étoiles, soit l’appréciation maximale.

Selon l’organisme, ces deux modèles affichent de bons niveaux de sécurité passive, avec une bonne protection des genoux et des fémurs pour les différents occupants.

Concernant les nouveaux critères, Euro NCAP indique que « les deux véhicules ont réalisé des performances exceptionnelles dans la plupart des cas de test. Nio a démontré ici la rapidité avec laquelle la technologie de sécurité active est parvenue, au fil des ans, à éviter des types d’accidents de plus en plus complexes. » Néanmoins, l’organisme temporise en précisant qu’il existe encore « une marge d’amélioration » tout en concédant que les nouveautés 2023 placent la barre à un niveau élevé.

Nio est également avantagé par l’adoption de LIDAR à très longue portée placés au niveau du pavillon. Ils apportent un avantage certain dans la capacité à éviter les collisions.

Les prochains crash-tests et essais réalisés par Euro NCAP permettront de savoir si Nio se situe au-dessus du lot, ou si la concurrence est capable de faire aussi bien.