Nio, la marque chinoise de voitures électriques qui monte

En réponse à

Vous dites ça alors qu'ils pénètrent le marché européen comme une chatte bien poilu alors quel dans leur pays chaque marque étrangère se doit de faire alliance avec des dirigeants locaux..Elle est belle la mondialisation et d'ailleur plus je vous lis ajneda plus vous me faite pensez à nos chère sale hypocrite de politicien véreux.Le consommateur lui vois juste le prix et force est de constater qu'ils n'ont rien a foutre de vos revendication de socialo mito bobo des bas fond du 16eme