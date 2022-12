Nio EC7 : le SUV de luxe chinois à la conquête de l’Europe

Seres, Xpeng, Voyah, Wey ou encore Ora, ces marques étaient totalement inconnues il y a peu, mais elles font de plus en plus parler d’elles. Nio, une firme née en 2014 et basée à Shanghai, en fait partie.

Nio possède déjà une gamme riche de sept modèles, dont un nouveau grand SUV, l’EC7. Long de 4,97 m, il se distingue par un design sobre et soigné dont son profil en pente douce lui permet d’afficher un excellent Cx de 0,23. Le petit becquet de coffre rétractable participe à ce résultat, ou au contraire augmente la stabilité à haute vitesse.

Si sa vitesse maximale n’est pas connue, son accélération l’est avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,8 secondes. Il faut dire que ce beau bébé profite de deux moteurs électriques de 330 et 180 kW. La puissance cumulée est de 480 kW (soit 653 ch) et le couple atteint 850 Nm. Pour calmer ses ardeurs, le conducteur pourra compter sur des étriers à six pistons Brembo mordant des disques de 380 mm de diamètre à l’avant. Ce Nio fait appel à une structure en aluminium afin de tenter de contenir le poids, mais cette donnée n’est pas communiquée…

La technologie embarquée n’est pas en reste non plus. La marque vise la conduite autonome de niveau 4, et l’EC7 se dote de huit caméras à haute résolution, de pas moins de 12 capteurs à ultrason, de 33 capteurs « haute performance », d’un LIDAR… Bref, l’environnement est totalement surveillé.

Stations d'échange de batteries

Côté accumulateur, il proposera au choix deux batteries de capacité différentes : 75 et 100 kWh. L’autonomie est donnée pour 940 km maximum, selon le cycle chinois CLTC, mais il faut revoir nettement ce chiffre à la baisse en condition réelle. Cependant, l’autonomie devrait être un de ses points forts, d’autant que Nio dispose d’une technologie d’échange de batteries. La marque possède déjà 1 100 « Power Swap Station » dans le monde, essentiellement en Chine, mais en a déjà installé deux en Norvège. En théorie, cinq minutes suffisent pour troquer sa batterie vide contre une pleine. De plus, Nio compte déployer des bornes de recharge rapide de 500 kW, une valeur record !

Le constructeur se donne les moyens de proposer des produits technologiques accompagnés de solutions de recharge et d’échange convaincantes, sur le papier. Il nous tarde donc de pouvoir les tester, mais il va falloir être patient. Nio pourrait arriver en France au plus tôt au second semestre 2023. En attendant, la marque a du pain sur la planche en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark ainsi qu’en Suède.