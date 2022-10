Mondial de l'auto 2022 - Wey Coffee 02, double dose de SUV chinois

Chez Wey, un SUV peut en cacher un autre. La marque du groupe Great Wall Motors expose principalement le Coffee 01 sur son stand au mondial de l'automobile de Paris 2022, un grand SUV hybride rechargeable de 4,87 mètres de long développant quelques 476 chevaux.

Mais il y a aussi un second SUV sur ce stand Wey : le Coffee 02, un modèle à la fois plus compact (4,67 mètres de long) et plus abordable (on nous parle d'un premier prix fixé à 50 000€). Gros comme la plupart des modèles familiaux compacts du marché (Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson...), ce Coffee 02 est la version européenne du Wey Latte commercialisé depuis 2021 en Chine (comme le Coffee 01 est la variante européenne du Mocha).

Alors que sa version chinoise bénéficie de mécaniques 100% thermiques, le modèle européen se négociera exclusivement avec les variantes hybrides rechargeables du catalogue. L'une de 270 kW (362 chevaux) avec un couple maximum de 400 Nm, des batteries de 34 kWh et une autonomie électrique de 124 kilomètres, l'autre de 325 kW (435 chevaux) avec un couple maximum de 847 Nm, une capacité de batterie non communiquée sur la fiche technique (mais probablement proche ou identique par rapport aux 41,8 kWh du Coffee 01) et une autonomie de 145 kilomètres.

Un petit Coffee

A l'intérieur, la planche de bord est identique à celle du Coffee 01 et malgré la longueur inférieure à celle de ce dernier, les places arrière restent raisonnablement généreuses tout comme le coffre. La finition de l'ensemble reste flatteuse, comme dans tous ces modèles chinois de nouvelle génération déboulant sur le marché européen. Heureusement car à 50 000€ en prix de base (environ), l'addition sera au moins au niveau d'un Peugeot 3008 hybride rechargeable de 225 chevaux haut de gamme. Les communicants de la marque nous parlent d'une commercialisation débutant dans six mois.

L'instant Caradisiac : l'armada Great Wall Motors

Au mondial de l'automobile, le stand de Great Wall Motors rassemblant Wey et Ora serait le second plus gros du salon derrière celui de Renault (ceux des marques Peugeot, DS et Jeep sont dissociés). Il y a même un gigantesque espace VIP pour choyer les prospects comme chez les marques premium.