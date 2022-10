Vidéo en direct du Mondial de Paris (2022) - Ora Funky Cat et Cat GT : drôle de chat

Funky Cat, voici un drôle de nom pour dénommer une voiture. Pourtant pour la marque chinoise qui fait partie du groupe Great Wall Motors ose et présente ce modèle à mi-chemin entre une citadine et une compacte en raison de sa longueur de 4,24 m. Dévoilée pour la première fois au salon de Munich, il y a maintenant un an, la voici qui arrive dans l'Hexagone.

Au-delà de son appellation, la Funky Cat, c'est avant tout un look néo-rétro qui donne l'impression d'avoir à faire à une Mini avec sa bouille rondouillarde et ses projecteurs circulaires. L'arrière est nettement plus atypique avec un hayon dépourvu de feux puisque ceux-ci situent au niveau du bouclier ou de la vitre arrière. Ce hayon est, en revanche, rempli de logos avec au centre celui d'Ora, à gauche celui de Funky Cat et à droite Great Wall Motor. Pas évident de s'y retrouver pour le client.

Dans l'habitacle, la planche de bord fait la part belle à la modernité avec une double dalle numérique à la façon des dernières Mercedes. Celle-ci est épurée avec peu de boutons concentrés majoritairement sur la console centrale mais l'ergonomie reste toutefois perfectible.

Visuellement, l'impression est bonne, même si la qualité est moyenne. Il en est de même de l'habitabilité arrière et encore plus du volume de chargement compris seulement entre 228 et 858 litres, ce qui est peu.

Mais là où cette Ora frappe fort, c'est au niveau de l'équipement puisqu'elle propose de série le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'évitement de collision arrière, la détection d'angle mort avec caméra à 360 degrés ou le hayon électrique mains-libres.

Modèle 100% électrique, cette Ora est animée par un moteur de 126 kW soit 171 ch alimenté par une batterie de 48 kWh dont l'autonomie est annoncée pour 310 km.

Ora présente aussi une Funky Cat GT dotée d'un look spécifique avec un kit carrosserie (boucliers, aileron) et jantes particulières ainsi qu'une autonomie de 400 km.

La Funky Cat sera commercialisée l'année prochaine à une date non arrêtée pour l'instant. Les tarifs débuteront à 35 000 € pour la version classique et entre 45 000 et 50 000 € pour la version GT.

L'instant Caradisiac : une ergonomie perfectible

C'est parfois avec une situation tout bête que l'on juge de la pertinence de certains choix effectués par un constructeur. Ainsi, lors du tournage de la vidéo sur ce modèle, la voiture n'arrêtait de nous signaler une erreur avec un bruit strident. Impossible de baisser le son car nous n'avons pas réussi à trouver le bouton adéquat. Il faudra donc revoir l'ergonomie avant la commercialisation.