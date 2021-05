Nio, nouvelle marque chinoise à s'implanter en Europe, avec des stations d'échange de batteries

Les arrivées chinoises s'enchaînent en Europe. Après Aiways ou encore Lynk&Co, voilà que la marque Nio confirme son implantation sur le sol européen. Tout comme ses rivaux asiatiques, au départ, cela se fera discrètement. En l'occurrence avec un seul modèle, le SUV ES8, et seulement en Norvège.

Un point de vente unique (dans un premier temps) à Oslo et de la vente en ligne constitueront le fer de lance de Nio. Le constructeur chinois prévoit ensuite de s'étendre à d'autres pays européens. Evidemment, le choix de la Norvège n'est pas anodin : c'est le premier marché en Europe en termes de parts de marché pour la voiture électrique.

L'ES8 n'est clairement pas un produit adapté à toutes les bourses. Cet imposant SUV de sept places et de 650 ch, à quatre roues motrices, dispose de 500 km d'autonomie et de toute la technologie embarquée que l'on peut imaginer à l'heure actuelle. Il sera suivi d'une berline haut de gamme, l'ES7, qui pourra, elle, tutoyer les 1000 km d'autonomie en cycle d'homologation, avec plus de 650 ch distribués aux quatre roues.

Nio ne s'arrête pas là en matière d'offre premium puisqu'une poignée de stations d'échange de batteries vont voir le jour en Norvège. Concrètement, en 3 minutes, les clients pourront "faire le plein" avec un système automatisé de changement de batterie. En parallèle, Nio prévoit de créer son propre réseau de bornes de recharge ultra rapides. Cela ne vous rappelle rien ?