En bref



SUV familial de luxe

Jusqu’à 7 places

À partir de 149 900 €

Le nouveau Mercedes EQS SUV est un mastodonte. Comptez plus de 5 mètres de long, près de 2 mètres de large et environ 2,8 tonnes à vide sur la balance. Pour vous donner un ordre d’idée, son poids autorisé en charge (PTAC : 3 375 kg), atteint pratiquement les limites du Permis B (PTAC : 3 500 kg). Des chiffres qui paraissent impressionnants pour nos routes, moins pour ses principaux marchés que seront les Etats-unis et la Chine.

dailymotion Essai - Mercedes EQS SUV (2023) : à 125 kg du permis poids lourd

Comme son nom l’indique, le nouveau venu reprend la base technique et le style de la berline, l’EQS, qu’il réinterprète à la sauce SUV. Cela se traduit par une garde au sol surélevée, un silhouette bombée et des jantes de gros diamètres, allant jusqu’à 22 pouces. Le tout est vendu à des tarifs nettement supérieurs puisque l’offre débute à 150 000 € ! soit 14 000 € de plus à finition et motorisation équivalente par rapport à la limousine.

Pour ce prix, l’EQS SUV en met plein la vue à ses occupants. Du cuir, du bois précieux et un contenu technologique de haute volée habillent l’intérieur ultra-luxe du nouveau SUV de Mercedes. Et si ce n’est pas suffisant, il est possible d’opter pour l’hyperscreen, un impressionnat triptyque d’écrans HD couvrant toute la largeur de la planche de bord, livré de série avec la motorisation la plus chère ou autrement facturé 8 700 € en option.

Cet intérieur unique sur le marché est sincèrement impressionnant. Il est calqué sur celui de l’EQS, mais ses prestations sont plus familiales car il peut transporter jusqu’à 7 personnes grâce à la présence de deux sièges supplémentaires. Ces derniers peuvent accueillir deux adultes de taille moyenne dans de bonnes conditions. Attention, ceci reste une option facturée 2 600 €. A ce niveau de prix, ce n’est très commerçant. Au second rang, les conditions s’améliorent nettement pour les grands gabarits avec un espace aux jambes et un niveau de confort 4 étoiles.

La banquette arrière coulissante électriquement (ainsi que les dossiers) permet de privilégier au choix, le confort des passagers ou le chargement, le coffre proposant un volume de base généreux oscillant entre 645 et plus de 2 000 litres. Toutefois, sa concurrente américaine, la Tesla Model X, exploite mieux l'espace proposant un une quantité de rangements supérieure à l'image du "frunk" (un logement aditionnel sous le capot avant) inexistant à bord de l'EQS.

De quoi envisager sereinement les départs en vacances au même titre que la capacité de la batterie, taillée pour l'exercie et l’une des plus importantes à l’heure actuelle sur le marché.

D’une capacité utile de 108,4 kWh, elle accepte une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif et jusqu’à 200 kW en courant continu. L’autonomie homologuée en cycle mixte flirte avec les 600 km. Cette batterie alimente deux moteurs, un placé sur chaque essieu, ce qui offre d’office la transmission intégrale. Deux niveaux de puissance sont disponibles. 360 ou 544 ch, notre version d’essai.

Cette dernière délivre des performances de supercar avec un 0 à 100 km/h réalisé en 4,6 s et une Vmax de 210 km/h. C’est déjà impressionnant mais figurez-vous qu’il y a mieux avec notamment la Tesla Model X Plaid, vendue 20 000 € de moins, et capable de diviser par deux, le chrono pour passer de 0 à 100 km/h.