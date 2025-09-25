Julien Bessière (Skoda) : "dans un marché à -7% on est à +18%"

Skoda est l’une des marques les plus dynamiques du groupe Volkswagen : après un exercice 2024 record, avec un peu plus 926 000 voitures vendues à travers le monde, elle poursuit son offensive en étoffant sa gamme avec l’Elroq, un SUV à motorisation électrique qui connaît un bon démarrage commercial, notamment en France. "Dans un marché à -7% on est à +18%", se félicite Julien Bessière, qui dirige la filiale française depuis l’automne 2023. La gamme de la marque comprend 12 véhicules, de la citadine Fabia (vente numéro 1 de Skoda en France) au SUV familial Enyaq, en passant par les incontournables Octavia ou Kodiaq. Une gamme sans chichis, sérieuse, mais qui correspond manifestement bien aux attentes du marché. Rappelons que Skoda a vendu 46 000 voitures dans l’Hexagone l’an dernier. Un chiffre qui pourrait être battu cette année.

A Lyon, Skoda est aussi l’un des rares constructeurs à présenter un concept-car. Le Vision O (O comme Octavia ?), grand break qui a le mérite de nous faire miroiter autre chose qu’un énième SUV. Celui-ci pourrait apparaître d’ici la fin de la décennie.