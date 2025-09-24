Skoda Vision O Concept au salon de Lyon : est-ce la future Octavia Combi ?

Si le construteur tchèque présenta à Lyon sur son stand la quasi-totalité de sa gamme actuelle, c'est aussi l'in des rares constructeurs à s'être déplacé avec un concept car. Les habitués de Caradisiac le connaissent déjà, car il a précédemment été présenté au salon de Munich, qui a eu lieu du 9 au 14 septembre.

Une manière pour Skoda de nous dire que non, les carrosseries traditionnelles, comme les berlines et break, ne sont pas mortes. Mais aussi pour nous rappeler que la marque est leader en Europe sur le segment des break depuis près de 10 ans.

Le "Vision O" porte ce nom, avec la lettre O pour symboliser le principe de circularité. Moindre impact environnemental, avec à bord des matériaux recyclés, mais aussi conception en cercle, de l'intérieur vers l'extérieur.

Est-ce la future Octavia Combi ?

Ce concept préfigure donc un futur break "Combi" familial dans la gamme Skoda. Pour remplacer l'Octavia Combi ? En tout cas le style et les idées semblent crédibles. Et puis, on sait que les concepts Skoda ne sont jamais gratuits. Ils ont toujours débouché sur quelque chose, ou indiqué les orientations du design de façon assez précise.

Le Vision O Concept mesure 4,85 m de long (contre 4,69 m pour l'actuelle Octavia Combi) et reprend les principes actuels du design "moderne solid" de la marque. La calandre, assez inédite tout de même, est baptisée "tech loop". Originalité, les optiques sont mobiles et semblent jaillir du capot à la mise de contact.

Si les portes arrière antagonistes et l'absence de pied central sont bien la caractéristique d'un concept, la nouvelle signature lumineuse arrière, en forme de T, sera reprise de façon certaine, puisqu'elle est déjà visible sur le dernier SUV de la marque, l'Epiq.

Un habitacle clair et simply clever

L'habitacle est en couleurs claires. Le style est complètement épuré, avec la disparition de tous les boutons de commande, au bénéfice d'une interface tactile verticale, à la mode Tesla ou Renault.

Un second écran de 1,20 m de large et quelques cm de haut court en bas du pare-brise. Il affiche des informations de conduite, et de multimédia.

Bien sûr, les astuces "simply clever" de la marque sont là. Il y a désormais un parapluie dans chaque portière, soit quatre en tout. Sous la console centrale, un petit réfrigérateur se charge de conserver au frais quelques boissons. Une enceinte Bluetooth prend aussi place à l'aplomb de la console centrale, et peut se retirer pour vous accompagner dans vos sorties. Tandis que deux supports magnétiques permettent de fixer autant de téléphones pour les recharger. On en trouve aussi à l'arrière.

Quant au coffre, il offre 650 litres de volume banquette en place, et jusqu'à plus de 1 700 litres banquette rabattue. On a bien affaire à un break bien volumineux.

Techniquement, rien n'a été communiqué, mais on nous a affirmé que tout était possible. Thermqiue, hybride rechargeable, électrique, pas de dogme prédéfini. On a quand même pu apercevoir un pourcentage de batterie restante sur l'écran horizontal. Un indice...

Mais ça, on le saura bientôt. Car un modèle de série devrait arriver avant 2030 nous a-t-on dit.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : concept esseulé

Les concepts sont rares au salon de Lyon, qui est essentiellement un salon de "vente", où ce sont des commerciaux qui présentent les voitures et où le but est de signer du bon de commande. Que Skoda montre sur son stand un concept est donc remarquable, au sens premier du terme. Il n'y a guère que chez Opel que l'on a vu un autre concept. On peut donc considérer que c'est un signal fort qu'envoit la marque, sur le fait que ce concept sera un jour présenté en version "vendable".