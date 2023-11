Rouler à plus de 250 km/h peut permettre d'éviter la condamnation pour excès de vitesse !

Le 20 mai dernier, un automobiliste français de 39 ans a été contrôlé sur l’autoroute A29 par une équipe de gendarmes à la vitesse de 275 km/h au volant d’une « grosse berline allemande » d’après les journalistes d’Actu.fr avec une vitesse retenue de 257 km/h. Arrêté sur place quelques kilomètres plus loin, l’homme s’exposait logiquement à une lourde sanction puisque le grand excès de vitesse donne lieu à une contravention de cinquième classe avec la perte de 6 points, une amende pouvant atteindre 1 500€ et une suspension du permis de conduire qui peut durer trois ans. La récidive d’excès de vitesse constitue même désormais un délit.

Mais grâce à un avocat particulièrement rigoureux dans son analyse de la situation, le conducteur en question échappera finalement à toute poursuite grâce à un point technique très précis : il a étudié la notice d’utilisation du radar en question, mentionnant que ce système permet de mesurer des vitesses comprises entre 0 et 250 km/h. Le chiffre mesuré par le radar ayant servi à arrêter son client étant au-dessus de cette valeur limite, il a tout simplement demandé au tribunal de police de Dieppe d’abandonner les poursuites en formant une demande en nullité lors de la comparution organisée le 8 novembre dernier. Ce que le tribunal a accepté sans pouvoir s’y opposer !

Attention à la notice du radar

Bref, le calibrage du radar de vitesse utilisé par les forces de l’ordre a visiblement toute son importance et les forces de l’ordre veilleront sans doute à modifier leur équipement à l’avenir pour éviter ce genre de problème. La rédaction de Caradisiac ne saurait vous inciter à dépasser les limitations de vitesse mais si vous êtes pris à plus de 250 km/h sur les routes de France, il est donc sérieusement possible d’éviter une condamnation pour cette raison technique.