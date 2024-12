40 % des Français concernés par l’alcool au volant

Boire ou conduire, les Français semblent avoir du mal à choisir. Le Nouvel An, moment de convivialité par excellence, est aussi synonyme de célébrations et de consommation d’alcool. « 40 % seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite la nuit du réveillon pour eux-mêmes ou pour leur entourage », souligne le baromètre annuel de la Prévention Routière sur les risques « alcool et conduite ».

Plus de 80 % des Français prévoient de fêter cette année le réveillon de la Saint Sylvestre. 21 % envisagent de prendre leur propre véhicule pour se déplacer ce soir-là. Et 78 % des personnes interrogées déclarent qu’ils consommeront de l'alcool au cours de la soirée, avec une moyenne supérieure à 3 verres par personne, précise le baromètre de la Prévention Routière. De quoi dépasser le seuil légal de 0,5 g/l, l’équivalent de 2 à 3 coupes de 10 cl de champagne.

L'alcool et la mauvaise conduite

L’alcool reste l’une des premières causes d’accidents mortels sur les routes, représentant près d'un tiers des victimes (29 %) en 2023. Les chiffres sont particulièrement alarmants durant la période du Nouvel An, avec une moyenne de 17 personnes tuées chaque année dans des accidents liés à l'alcool. De plus, ces tragédies surviennent principalement la nuit, lorsque la vigilance est amoindrie et les comportements imprudents sont plus fréquents.

Des solutions inadaptées pour rentrer en sécurité

Malgré ces chiffres préoccupants, près de 7 Français sur 10 (68 %) envisagent de rentrer chez eux en voiture après avoir festoyé et bu. Interrogés sur leur comportement, beaucoup suggèrent des solutions inadaptées et risquées pour pouvoir conduire. Comme celle d’attendre un certain moment sans boire d'alcool avant de prendre le volant. Mais combien de temps patienter ? L’étude révèle une méconnaissance de la durée minimale nécessaire pour éliminer les effets d'un verre d’alcool. Près de la moitié des Français (49 %) ignorent qu’il faut en moyenne 1 à 2 heures pour éliminer un verre d'alcool de leur organisme.

Conscients de leur état et inconscients des risques liés à l’alcoolémie, d'autres disent emprunter des routes secondaires ou rouler plus lentement pour limiter le risque d'accident. Des solutions, inefficaces et dangereuses.

Prévention et anticipation

Face à cette situation, l’association Prévention Routière intensifie ses efforts de sensibilisation avec la campagne #BienRentrer, pour la 15e année consécutive. L’objectif de cette campagne est d’inciter les Français à anticiper leur retour de soirée et à adopter des comportements responsables (un capitaine de soirée, taxi, VTC, Transports en commun, nuit sur place, éthylotest avant de prendre le volant…) afin de rentrer en toute sécurité après les festivités. Au-delà du seul soir de réveillon, la Prévention Routière entend continuer de mobiliser les citoyens tout au long de l'année pour faire reculer les risques liés à l’alcool et à la conduite.

À Paris, selon des chiffres de la préfecture de Police près d’un automobiliste sur quatre contrôlé par les forces de l’ordre dépasse le taux d’alcool autorisé au volant, alors qu’un conducteur sur trois est positif aux produits stupéfiants. Un taux cinq fois supérieur à celui de la moyenne nationale.

Le phénomène ne touche malheureusement pas uniquement les automobilistes ou les conducteurs d'engins motorisés. Selon les chiffres de la Sécurité routière « 4 % des cyclistes accidentés le sont à cause de l'alcool ».