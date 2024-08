La Dacia Logan est de retour pour ses fans

L’équipement de série de la Dacia Logan est très proche de celui de notre Sandero française. Dans la version de base « Essential », elle fait l’impasse sur le grand écran tactile central et la compatibilité smartphone pour se contenter du « Media Control ». Il y a tout de même les radars de recul (réglementation GSR2 oblige) mais aussi le régulateur de vitesse, l’aide au maintien dans la voie (GSR2 toujours), les feux de jour à LED et surtout, la climatisation manuelle qui fait défaut à la Sandero Essential. Dans la finition Journey de notre modèle d’essai, la voiture ajoute la climatisation automatique, les jantes en alliage de 16 pouces, l’accès via la carte mains libres, l’accoudoir central avant, le frein de stationnement électrique, les radars de stationnement avant, la surveillance des angles morts mais aussi la caméra de recul (en plus des vitres arrière électriques et de l’écran tactile central). Il ne manque que les sièges chauffants et la navigation intégrée, réservés à la finition Journey+.

Le point techno : rouler GPL et E85 à la fois, c’est possible chez Borel Comme les autres modèles de la gamme Dacia, la Logan possède déjà une carburation GPL avec la motorisation ECO-G 100. Mais Borel permet de la rendre aussi capable de carburer à l’éthanol E85 pour ceux que ça intéresserait. De la même façon, Borel peut convertir une Logan TCe 90 à boîte CVT au GPL ou à l’éthanol. Tout est possible à la carte chez eux, y compris sur le dernier Duster.