La Dacia Logan est de retour pour ses fans

A quoi faut-il comparer la Dacia Logan ? Depuis la disparition de la Skoda Rapid et de la Fiat Tipo berline, les modèles tricorps bon marché de ce genre n’existent plus. Pas si loin dans l’esprit mais avec un format nettement plus gros et un degré de raffinement très supérieur, la Skoda Octavia coûte une véritable fortune en comparaison de la Roumaine avec ses 30 660€ en prix de base (moteur essence de 116 chevaux). Citadine hybride beaucoup plus puissante mais nettement moins habitable, la MG3 Hybrid+ chinoise démarre à 19 990€.

Les rivales les plus directes se trouvent plutôt chez Dacia : comptez 16 750€ pour une Sandero dans la même finition Journey que notre Logan d’essai et avec un moteur identique. C’est quasiment 2 000€ de moins que la Logan Borel, facturée 18 610€ dans la version Journey de notre essai. Le gros Jogger, lui, demande avec ce moteur 20 200€ en finition Expression moins bien équipée ou 21 500€ en finition Extreme légèrement mieux dotée. La Logan se retrouve exactement à mi-chemin dans ses prix entre la citadine et le grand break crossover.

A retenir : un compromis qui reste intéressant ?

La Logan de Borel coûte plus cher que la Sandero mais moins que le Jogger. En valeur absolue, ce dernier nous paraît disposer du meilleur rapport prix/prestations compte tenu de ses volumes intérieurs particulièrement généreux. Mais la Logan conserve peut-être la taille idéale pour certains consommateurs (au registre des places arrière et du coffre), qui jugent la Sandero trop petite et le Jogger trop gros. Dans l’esprit, c’est un peu une Fiat Tipo berline moderne puisque ses prestations n’ont vraiment plus rien à voir avec celles de la Logan originelle. Une chose est sûre : vous aurez peu de chance de croiser la même voiture que vous dans chaque rue. Rappelons que la Sandero, au contraire, est bien partie pour devenir la voiture la plus vendue d’Europe cette année.

Nos remerciements à Borel pour le prêt de cette Logan. Toutes les infos sur leurs Dacia (converties ou pas) et sur le reste de leurs prestations sont à retrouver sur leur site internet.

Caradisiac a aimé

L'habitabilité arrière supérieure à celle de la Sandero

Le volume de coffre énorme

Le prix raisonnable en comparaison du Jogger

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de hayon, évidemment

Pas de miracle au niveau des qualités routières

Agrément moyen du moteur Eco-G 100

Les prix de la Dacia Logan importée en France par Borel