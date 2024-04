2. Dacia Duster (2024) - Sur la route : plus de diesel et pas de BVA hors hybride

En bref SUV polyvalent

3e génération

À partir de 19 690 €

Le Duster est l’une des dernières success-story en date du marché automobile. Lancé en 2010, le SUV de Dacia, s’est vendu à plus de 2,4 millions d’exemplaires dans le monde. Cette popularité s'explique d’abord par son prix imbattable, ses motorisations économiques et sa très grande polyvalence assurée notamment par une version 4x4. Il est devenu le modèle le plus vendu de sa catégorie, en France, en Europe et surtout auprès des particuliers. Un titre que peu de modèles peuvent se targuer de détenir.

dailymotion Dacia Duster (2024) : le BlockDuster (Essai vidéo)

Renouveler un modèle aussi emblématique pour la marque est un risque. L’actuelle génération, encore basée sur une plateforme de Logan, était une sorte de gros restylage du premier Duster. Cette troisième génération repart d’une feuille blanche. Un passage incontournable pour répondre aux nouvelles normes de sécurité (normes GSR-2) qui entreront en vigueur au 1er juillet 2024 mais aussi pour accueillir de nouvelles motorisations, dont une hybride.

L'actuel Duster reste encore disponible à la commande quelques semaines, mais il sera impossible de l'immatriculer au 7 juillet 2024, date de l'entrée en vigueur de la norme GSR-2. Les premiers nouveaux Duster sont attendus en concession début juillet pour les premières commandes passées en début d'année. Si vous passez commande aujourd'hui, il faudra vous montrer patient jusque début 2025.

Le nouveau Duster est toujours fabriqué en Roumanie mais il repose désormais sur la plateforme CMF-B commune aux Jogger et Sandero. Malgré son apparence plus massive, sa longueur reste stable à 4, 34 m, lui permettant ainsi de rester entre deux catégories, celles des SUV urbains (Peugeot 2008) et des compacts (Nissan Qashqaï).

Des prix en hausse mais toujours imbattables

Il y a 15 ans, Dacia était considérée comme une marque low-cost. Aujourd’hui elle devient la marque qui vend des voitures au prix juste. Le nouveau Duster est la première pierre de la nouvelle stratégie de Dacia. A savoir monter en gamme pour venir concurrencer frontalement des marques généralistes comme Peugeot, Hyundai ou Volkswagen (et accessoirement aussi Renault).

Le constructeur ne s’en cache pas, il compte bien faire davantage la promotion des versions les plus huppées qui sont également les plus vendues, à l’image de la Sandero sollicitée à hauteur de 75% en finition haute Septway. Si le SUV roumain reste accessible à moins de 20 000 €, le panier moyen lui augmente d’environ 2 300 € comparé à l’actuelle génération (finition Expression avec motorisation GPL) avec un équipement, il est vrai, plus moderne et généreux (cf pasge équipements). Ce sont ces versions que les clients achèteront.

Malgré l’augmentation générale des prix due aux matières premières, à l’énergie et à la fiscalité, le Duster demeure beaucoup moins cher que la plupart des SUV citadins et compacts (hormis le MG ZS), sur l’ensemble de ses versions. En témoigne, le fleuron de la gamme équipé de la motorisation hybride vendu à 28 100 €.

Le constructeur peut également compter sur des taux de conquête et de fidélisation (plus de 80%) parmi les plus élevés du marché pour relever ce défi. Et quoi de mieux que le Duster comme rampe de lancement ?

Pour aller chercher ces nouveaux clients, Dacia a soigné le design de son SUV. Fini les courbes et les rondeurs, place à un style carré et plus anguleux. La partie avant se distingue par une grille verticale qui s'étend entre les phares, mettant en valeur le nouveau logo et soulignée par une signature lumineuse en forme de Y. une Forme reprise pour le dessin des feux arrière. Dacia a souhaité marquer la robustesse avec un capot à double bosselage, un épaulement large et des protections de carrosserie apparentes composées de matériaux recyclés présents sur les skis avant et arrière, les passages de roues et les ouïes. Autre signe de montée en gamme, le Duster peut désormais recevoir des jantes de 18’’.

Si l’extérieur change, l’habitacle aussi. A bord, tout est 100 % nouveau. Les futurs propriétaires seront flattés de constater que cette montée en gamme annoncée est réelle. Le dessin de la planche de bord est moderne et le Duster hérite même d’une instrumentation numérique de 7 pouces (à partir du 2e niveau). Ce dernier est épaulé par un nouveau système multimédia doté d’un écran de 10,1 pouces (2e niveau également) avec suivant les finitions, deux dispositifs (cf : page équipements). Sa présentation est claire et il s’avère simple et performant à utiliser. Ce système connecté offre des informations en temps réel sur la circulation, des mises à jour à distance et la maintenance connectée pour être tenu au courant des échéances de révisions. La version à 19 690 € sera équipée d’un dispositif plus basique fonctionnant par l’intermédiaire d’une application sur votre téléphone.

Les plastiques sont durs mais agrémentés d’inserts et ornés de dessins valorisants. On pense aux aérateurs, aux contreportes ou à la planche de bord côté passager. Très bon point, le roumain dispose de nombreux rangements intérieurs. Les sièges avant sont plus creusés offrants un maintien latéral meilleur qu’auparavant.

La longueur et l’empattement stables, permettent de conserver une habitabilité correcte aux places arrière. En revanche, la capacité du coffre progresse et atteint désormais 594 litres (+6%). Cela s’accompagne d’une plus grande facilité d’usage avec un seuil de chargement plus bas et une ouverture de coffre plus grande et d’un plancher modulable.

Le nouveau Duster propose une flopée d’accessoires et d’équipements comme le pack Sleep , qui permet de transformer son véhicule en van. Il est aussi pour la première fois doté des astucieuses barres de toit modulables déjà vues sur la Sandero mais aussi d’un inédit système dénommé Youclip. Ce dispositif permet de fixer plusieurs accessoires (pochette de rangement, support smartphone, porte-gobelet, un crochet pour sac ou lampe nomade) dans certains endroits de l’habitacle. Ces derniers sont facturés entre 10 et 50 €. Ils sont pratiques mais fragiles !