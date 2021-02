Formula E : les Français sont champions (mais qui le sait ?)

C’est donc demain vendredi 26 février que sera donné le coup d’envoi de la septième saison du championnat de Formula E. Si le niveau de performances n’est pas celui de la Formule 1, ces monoplaces électriques assurent le spectacle en offrant de superbes empoignades en piste, tandis que la gestion de l’énergie oblige pilotes et écurie à adopter de véritables stratégies qui apportent encore plus de sel à l’exercice.

L’autre intérêt est que des Français s’y illustrent, ce dont personne ou presque n’est au courant en dehors des amateurs de sport automobile. Le constructeur tricolore DS Automobiles, associé à l’écurie chinoise Techeetah depuis 2018, est en effet double champion en titre côté constructeurs, tandis que le Français Jean-Eric Vergne et le Portugais António Félix da Costa ont été couronnés du titre pilotes respectivement en 2019 et 2020 (Vergne avait aussi été titré avec Techeetah - mais sans DS - lors de la saison 2017-2018).

La nouveauté de cette saison 2020 est que la compétition adopte l’appellation de championnat du monde, ce qui lui confère une aura supplémentaire : « ce sera la première saison en tant que championnat du monde et je suis plus motivé que jamais. Qui ne voudrait-il pas être le premier champion du monde de Formule E de l’histoire? », s’enthousiasme António Félix da Costa.

DS favori cette saison

Les esprits chagrins nous objecteront qu’Audi et BMW ont d’ores et déjà annoncé leur intention de quitter le navire au terme de cette saison, au prétexte que les passerelles technologiques entre cette discipline et leurs modèles de série sont trop minces et ne justifient pas les investissements consentis. Pour autant, quelques grands noms sont encore là et bien là, comme Porsche, Jaguar ou Nissan, tandis que McLaren manifeste son intérêt pour la saison prochaine.

Direction Diriyah, en Arabie Saoudite, pour les deux premières courses (de nuit) d’une saison 7 dont l’écurie franco-chinoise fait figure de favorite. La pandémie ayant bousculé les méthodes de travail, l’équipe commencera la saison en en alignant la DS E-TENSE FE20 victorieuse l’an passé, avant de lancer une nouvelle voiture dans le courant de la saison.

A plus long terme, DS, dont la quête de crédibilité en haut de gamme passe aussi par des succès sportifs, a annoncé de poursuivre son engagement en Formula E jusqu’en 2026. Le constructeur a en point de mire les voitures de troisième génération (ou Gen3) qui seront lancées pour la saison 2022-2023, fortes d’une puissance de 350 kW, contre 250 actuellement, et d’un poids réduit à 780 kilos pilote compris, contre 900 actuellement. En sport auto aussi, l’électrique fait son nid.