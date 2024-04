0 à 100 km/h en 1,8 s, voici les nouvelles Formule E !

Imaginez-vous atteindre les 100 km/h en moins de deux secondes ? Bien sûr que non, il faut le vivre pour le croire. C’est ce à quoi seront confrontés les pilotes de la prochaine génération de Formule E (saison 11 en 2025/2026). Initiée en 2011, avec une première saison courue en 2014, la Formule E est le pendant électrique de la Formule 1, et la dernière évolution de monoplace la GEN3 Evo repousse encore les limites.

La FIA annonce un 0 à 100 km/h abattu en 1,82 seconde et une vitesse de pointe de 320 km/h. En 2014, ces monoplaces étaient capables d’atteindre les 100 km/h en trois secondes et plafonnaient à 225 km/h, un monde les sépare. Cette nouvelle capacité d’accélération est supérieure de 30 % par rapport à une Formule 1 actuelle et 36 % plus rapide que la GEN3. La FIA estime un gain de deux secondes au tour lors des qualifications sur le circuit de Monaco. C’est d’ailleurs dans la principauté que cette nouvelle monoplace est révélée.

Ces performances impliquent de telles contraintes que le châssis a été conçu pour être plus solide, plus robuste tout en étant plus aérodynamique. Ce n’est pas tout puisque pour faire passer la puissance au sol, les nouvelles Formule E deviennent des quatre roues motrices. Les pneus (Hankook iON), les seuls éléments en contact avec le sol, n’ont d’autre choix que de suivre le mouvement avec 5 à 10 % d’adhérence supplémentaire.

En revanche, le freinage régénératif reste identique avec 600 kW, une valeur fort honorable en soi. Par ailleurs, un nouveau système de recharge est en cours de développement pour permettre pendant 30 secondes d’accepter une puissance de 600 kW.

La Formule 1 nettement plus populaire

Depuis ses débuts, la Formule E intéresse peu les médias. Son Directeur général Jeff Dodds insiste sur le fait que cette nouvelle monoplace est « conçue pour intensifier l’excitation autour de nos courses, captivant tant nos pilotes que nos fans à travers le monde avec des capacités et des performances véritablement supérieures ». Seulement, la Formule 1 est à nouveau devenue très populaire ces dernières années. Reste-t-il de la place pour son pendant électrique ?