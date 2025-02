La Fiat Grande Panda 4x4 va exister

Vous avez déjà eu droit à nos premières impressions sur la Fiat Grande Panda, cette nouvelle cousine de la Citroën C3 conçue sur la même plateforme « Smart Car » du groupe Stellantis réservée aux modèles citadins et compacts à la vocation bon marché.

Cette Grande Panda se lance d’abord en version 100% électrique (avec un moteur de 113 chevaux et ses batteries d’une capacité de 42 kWh), avant d’arriver aussi en version thermique avec un moteur essence de 100 chevaux à hybridation légère et boîte automatique.

Elle existera en 4x4

Olivier François, le directeur général de Fiat, vient de se confier aux journalistes anglais d’Autocar à propos d’une autre future version. La version 4x4, plus précisément, qui « doit revenir » d’après lui. « On étudie actuellement la chose et on cherche une solution technique. Pour le moment, on essaie de voir s’il vaut mieux la proposer avec le groupe motopropulseur thermique ou le moteur électrique », précise-t-il.

Rappelons que Stellantis propose déjà des architectures « quatre roues motrices » sur certains modèles citadins comme le Jeep Avenger et l’Alfa Romeo Junior, mais avec une technologie très différente de la transmission intégrale mécanique classique. La logique voudrait que Fiat adapte cette architecture-là, avec un tout petit moteur électrique pour entraîner le train arrière sans lien mécanique entre les deux trains.

A noter qu’Olivier François confirme aussi l’arrivée d’une version d’entrée de gamme à moteur essence non hybride et boîte manuelle, mais elle pourrait se limiter à des marchés hors d’Europe à cause de l’évolution de nos normes locales.