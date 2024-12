L'Alfa Romeo Junior Q4 va récupérer l'étrange transmission intégrale du Jeep Avenger

Comme ses cousins les Fiat 600 et autres Peugeot 2008, le nouvel Alfa Romeo Junior se contente d’une transmission aux seules roues avant que ce soit dans sa version à hybridation légère (136 chevaux) ou ses déclinaisons électriques de 156 et 280 chevaux (avec un vrai blocage de différentiel pour cette dernière).

Mais comme le rapportent les journalistes d’ItalPassion, le constructeur italien se prépare à introduire une variante à transmission intégrale au catalogue du modèle. Elle reprendra l’appellation « Q4 » incontournable depuis longtemps sur les Alfa Romeo 4x4, mais avec une technologie totalement inédite pour la marque.

Le système du Jeep Avenger 4xe

Le futur Junior Q4, dont la présentation officielle interviendra pendant le salon de Bruxelles 2025, reprendra en effet le groupe motopropulseur du Jeep Avenger 4xe. Ce dernier se compose d’un petit moteur essence turbo de 1,2 litre qu’il ne faut plus appeler Puretech, mais aussi d’un petit électromoteur de 29 chevaux installé dans la boîte de vitesses et d’un second électromoteur de 29 chevaux positionné sur le train arrière (sans connexion mécanique entre les deux trains).

Malgré la faible puissance envoyée à l’arrière, ce système promet de compter sur quatre roues motrices même lorsque les petites batteries sont faiblement chargées. Il ne faudra sans doute pas espérer de miracles d’une telle configuration pour autant (on ne parle pas d’une vraie transmission intégrale permanente mécanique), mais elle aura le mérite de compléter l’offre du Junior et d'améliorer ses liaisons au sol (l'Avenger 4xe possède un essieu arrière multibras au lieu de la barre de torsion des variantes à deux roues motrices). Rappelons que son grand frère le Tonale Q4 utilise lui un moteur électrique de 122 chevaux pour propulser le train arrière (avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable).