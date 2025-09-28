Future Dacia Spring : à quoi faut-il s’attendre ?

La Dacia Spring est une mini-citadine (tendance baroudeuse) électrique qui est arrivée sur le marché français en 2021. Cette petite auto électrique de la marque roumaine est à la base une version européanisée de la Renault City K-ZE vendue en Chine qui était elle-même « extrapolée » de la Renault Kwid « thermique » conçue pour l’Inde. Cette Dacia Spring produite en Chine ne bénéficie plus, depuis 2024, du bonus écologique, réservé dorénavant aux véhicules « zéro émission » produits sur le sol européen.

Autant dire que l’arrêt de l’aide gouvernemental pour l’achat d’un véhicule électrique a fait beaucoup de mal à la petite Dacia Spring. Alors que celle-ci occupait la 14e place des ventes en 2023 avec 29 761 exemplaires vendus (source CCFA), elle n’était plus qu’à la 86e place en 2024 (5 144 exemplaires) et depuis le début de l’année si les choses s’améliorent (huit premiers mois 2025 : 5 018 exemplaires) La Spring n’atteindra pas le score de 2023 ni celui de 2022 (18 326 exemplaires), sa première année complète de commercialisation.

Une nouvelle génération européenne

Afin de lutter contre la désaffection du public pour sa Dacia Spring, le constructeur roumain s’est décidé à employer les grands moyens et à se lancer dans la création d’une nouvelle génération. Une Dacia Spring 2 qui ne sera plus produite en Chine, mais vraisemblablement à Novo Mesto en Slovénie à partir de 2027. Novo Mesto, cela ne vous rappelle rien ? C’est là où se situe l’usine de la future Twingo 4 électrique qui arrive l’an prochain et la Dacia Spring lui devra beaucoup, surtout en ce qui concerne son architecture. Une autre voiture sera produite là-bas, il s’agit de la future « Twingo » de Nissan, la marque japonaise faisant cause commune avec Renault dans la catégorie des mini-citadines électriques. Afin de bien marquer la différence entre la Spring chinoise et la Spring européenne, il se dit que Dacia serait tentée de changer le nom de ce nouveau modèle. Mais on voit mal la marque roumaine ne pas capitaliser sur le nom actuel du modèle qui a fait de belles ventes au début de sa commercialisation.

Une conception rapide comme pour la Renault Twingo 4

Comme pour la Renault Twingo E-Tech, la Dacia Spring 2 va bénéficier d’un développement rapide puisqu’elle sera comme la petite Renault développée en Chine dans une structure du qui se nomme ACDC (Advanced China Development Center). Dans cette structure, ce sont 150 personnes qui œuvrent à la création du modèle, Renault se chargeant de la mise au point, tandis que de nombreux fournisseurs chinois qui seront domiciliés en Europe (comme les batteries CATL qui viendront de l’usine hongroise de la marque chinoise) s’occuperont d’une partie des pièces du véhicule. L’assemblage de tout cela se fera à Novo Mesto et la Dacia Spring 2 sortira de chaîne aux côtés de la Renault Twingo E-Tech.

Un équipement moins « high-tech » que la Twingo

La Dacia Spring reprendra la même plateforme Ampr raccourcie. Une base technique Ampr qu’utilisent déjà les Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech de la marque au losange. À la différence de la Twingo, la Spring se contentera d’une base simplifiée afin de limiter les coûts au maximum. Toujours dans un but de réduction des coûts, la Dacia Spring 2 devrait disposer d’un équipement plus succinct en ce qui concerne les aides à la conduite, les éléments de confort et les aspects pratiques. Ainsi il n’y aura sans doute pas de banquette coulissante pour la Spring.

Autonomie de 200 km

L’autre économie réalisée proviendra de la batterie. Celle-ci produite par CATL sera dotée d’une chimie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) et devrait afficher une capacité moindre que celle de la Twingo de manière à pouvoir effectuer 200 km sans recharge sur un parcours mixte (pour la Twingo ce sera 300 km). Un bon moyen de lutter à armes égales contre une Citroën Ë-C3 qui est déjà aujourd’hui l’une des principales concurrentes de la Dacia Spring et qui propose la même autonomie avec sa version d’entrée de gamme à 19 990 € (hors bonus). En ce qui concerne la motorisation, celle-ci devrait être équivalente à celle de la Twingo qui va utiliser une motorisation de 82 ch conçue par la société chinoise Shangai eDrive. À moins que Dacia utilise une version dégonflée de cette motorisation ou bien encore que la marque conserve pour les versions d’entrée de gamme la motorisation de 65 ch qui est sur la Spring depuis 2023.

Des allures de mini-Bigster

Là où le constructeur roumain Dacia n’est pas prêt à faire des économies, c’est au niveau du style. On a déjà vu la transformation opérée sur la Dacia Spring lors de son restylage en 2024 qui avait transfiguré la petite électrique. Il semble que l’on aura aussi droit à d’importants changements avec la nouvelle génération. On sait que cette petite auto va s’inspirer pour son style des dernières productions de la marque roumaine, à savoir les Dacia Duster et Dacia Bigster. D’ailleurs Denis Le Vot, à l’époque patron de Dacia, a proposé sur son compte Linkedin en février, au moment de la publication des résultats de la marque roumaine, une esquisse de ce que sera la future Spring. Depuis, Denis Le Vot qui était candidat à la succession de Luca de Meo, a quitté le groupe Renault, mais ce qu’il nous a montré apparaît aujourd’hui comme le style quasi définitif de la future Spring, il y a peu de chance qu’il évolue profondément. D’autant plus que la remplaçante, Katrin Adt, une Allemande qui a fait une grande partie de sa carrière au sein du groupe Daimler, ne devrait pas trop intervenir sur cette Dacia Spring qui devrait être présentée en avant-première en 2026 pour une commercialisation en 2027.

Davantage SUV que berline baroudeuse

Sur l’esquisse publiée par Denis Le Vot, on voit bien que le style Duster et Bigster est repris, au point que la future Spring pourrait ressembler à un mini Bigster. On constate également que l’équipe du design de Dacia, dirigée par David Durand, a transformé la mini-citadine baroudeuse en SUV urbain, une catégorie en pleine expansion. Tous les éléments de carrosserie devraient être différents de ce que propose la Twingo, en revanche les parties non visibles comme les traverses, les éléments coupe-feu (tablier avant situé entre le moteur et l’habitacle) seront les mêmes que ceux de la Twingo. Tout ceci est fait afin de limiter le plus possible les coûts de fabrication. Malgré un gabarit contenu de 3,75 m environ, la future Dacia Spring devrait être dotée d’une habitabilité correcte pour quatre personnes, grâce à un empattement augmenté, et d’un coffre de bonne dimension (actuellement 288 litres avec un petit frunk de 35 litres à l’avant).

Chez Dacia, une électrique peut en cacher une autre

Pour la marque roumaine Dacia, la Dacia Spring 2 sera une arme de conquête dans la catégorie des électriques et c’est pour cela qu’elle sera proposée en 2027 à un tarif qui ne dépassera pas les 18 000 €. Cela permettra aussi à cette auto d’être plus abordable que la Renault Twingo E-Tech qui sera vendue à moins de 20 000 €. Pour Renault aussi, il convient que les deux autos ne se gênent pas dans la conquête d’un public qui s’intéresse aux véhicules électriques, mais ne veulent pas dépenser trop. Les futurs acheteurs auront donc le choix entre une Renault Twingo E-Tech plus autonome, plus high-tech héritière d’une longue lignée et une Dacia Spring 2 plus abordable, moins techno, mais n’étant pas pour autant basique. Enfin, la Dacia Spring ne sera pas la seule voiture 100 % électrique de chez Dacia puisque d’une Dacia Sandero électrique est également en préparation et elle arrivera, elle aussi, en 2027.

Bilan La première génération de Dacia Spring a connu un beau succès avant que la suppression des aides gouvernementales pour les voitures électriques produites en Chine ne lui coupe l’herbe sous le pied. Pour la deuxième génération prévue pour 2027, Dacia revoit tout de fond en comble. La voiture sera produite en Europe et pourra ainsi bénéficier des aides du gouvernement (s’il y en existe encore), elle reprend une plateforme moderne qui est la version raccourcie de celle de la Renault 5 E -Tech et se sert, afin de limiter les coûts de développement de l’expertise de l’équipe qui a conçu la Twingo E-Tech. Ainsi, Dacia espère vendre son auto moins de 18 000 € (hors bonus) et conquérir un nouveau public. Enfin, pour le groupe Renault, après l’échec des tractations avec Volkswagen pour la création de mini-citadines électriques, le fait de produire trois mini-citadines (Renault Twingo 4, Dacia Spring 2 plus mini-SUV que berline baroudeuse, mais aussi Nissan « Twingo ») utilisant un grand nombre de pièces communes (plateformes, motorisations, batteries…) permet d’envisager un retour sur investissement rapide.

La future Dacia Spring 2 en dix points

Elle passe de petite berline baroudeuse à SUV citadin

Cinq portes, quatre places

Deuxième génération de la Dacia Spring électrique

de la Dacia Spring électrique Plateforme Ampr raccourcie

raccourcie Cousine technique de la future Renault Twingo E-Tech

Production en Europe (Novo Mesto, Slovénie)

(Novo Mesto, Slovénie) Longueur : 3,75 m

Autonomie : 200 km en parcours mixte

en parcours mixte Puissance : 65 ch et/ou 82 ch

Tarif : moins de 18 000 € en entrée de gamme (hors bonus)*

*Estimation