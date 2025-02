La future Dacia Spring électrique sera plus politiquement correcte

La Dacia Spring commercialisée chez nous depuis 2021 dérive de la Renault City K-ZE, elle-même basée sur la Kwid vendue depuis 2015 sur les marchés émergeants comme l’Inde. Fabriquée en Chine et reprenant un châssis à la technologie très rudimentaire, elle offre des prestations très inférieures à celles des vraies citadines modernes. Elle a certes largement profité du bonus écologique chez nous à son lancement et d’un marché électrique moins concurrentiel, avant de sombrer totalement avec l’arrivée de modèles plus intéressants et les taxes qu’elle doit désormais payer pour l’importation de ses châssis chinois.

Aujourd’hui, la Spring affichée à partir de 16 900€ n’est plus aussi attractive qu’avant malgré son profond restylage de l’année dernière. Mais dans le cadre de sa grande conférence annuelle sur les résultats du groupe Renault, le directeur général Luca de Meo a donné des nouvelles à propos de sa remplaçante. Et elle s’annonce bien meilleure.

Moins de 18 000€ et une bien meilleure technologie

Cette future Spring de seconde génération, dont on ne connaît pas le nom officiel pour l’instant, sera en partie conçue en Chine via le nouveau département ACDC qui a fait couler un peu d’encre récemment au sujet de la future Twingo de quatrième génération. Elle reprendra d’ailleurs une partie des éléments techniques de cette dernière mais sa fabrication se fera bien en Europe.

La nouvelle micro-citadine électrique de Dacia sera ainsi lancée avant l’année 2027 à « moins de 18 000€ » chez nous, précise déjà Luca de Meo. Sachant que la Twingo doit coûter seulement 2 000€ de plus dans sa version de base au maximum, on espère que sa technologie sera de bonne facture à ce prix par rapport au modèle actuel totalement dépassé. Notons tout de même que la Leapmotor T03 vendue par Stellantis, aux prestations moyennes et facturée à moins de 15 000€ en prix de base jusqu’à la fin de l’année dernière, s’affiche désormais 17 900€ au minimum. Cette future Spring aura sans doute un bon coup à jouer si elle progresse beaucoup.