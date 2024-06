Les Hunaudières : la départementale la plus rapide du monde

C’est une paisible départementale qui traverse un lieu-dit près du Mans. Cette RD 338 est limitée comme il se doit à 80 km/h, mais une fois par an, cette ligne droite, au léger virage à son début et à sa fin, se réveille et se souvient qu’elle a été la route la plus rapide du monde, l’une des plus ancienne de France aussi, et qu’elle est toujours l’une des plus célèbre de la planète.

La ligne droite des Hunaudières est une rescapée, une voie romaine qui reliait Le Mans à Tours, en un temps ou on se fichait pas mal des chicanes et des ralentisseurs. Elle fut pavée, dépavée, poussiéreuse avant de se revêtir de bitume et d’accéder à la célébrité, grâce aux 24 heures du Mans. Et elle est fidèle, cette départementale qui était une nationale au début de la course, lors de la première édition de 1923. Elle aura été de toutes les épreuves, infaillible chaque année, du premier tracé, de plus de 17 km, à celui d’aujourd’hui, amputé de près de 4 km.

La route des records non homologués jusqu'en 1961

Pendant la semaine de sa fermeture, la N38 devenue D338, change de nom, se pare de glissières de sécurité. Elle devient les Hunaudières et son café-restaurant, tout au bord du bitume, au menu routier tout au long de l’année, devenait jusqu'il y a peu de temps un endroit aussi prisé que le Carlton à Cannes. Mais surtout, la ligne droite s'est transformée, au fil des décennies, en route des records. D’abord pour la légende, puis pour le chrono.

Car jusqu’en 1961, point de chronomètre dans le tronçon rectiligne. Alors on donne foi aux pilotes qui l’abordent, à fond. En 1923, ils étaient à 120 km/h, et c’était faramineux. Juste avant la deuxième guerre mondiale, ceux qui osaient l’attaquer à bord d’une Bugatti ou d’une Talbot affirmaient qu’ils avaient atteint les 200 km/h dans les Hunaudières. On les croyait volontiers.

Après guerre, quand les Américains commencent à s’intéresser au Mans, ils débarquent avec leurs drôles d’autos, comme les protos de Cunningham, mais ils arrivent aussi avec leur cinémomètre personnel qu’ils installent dans la ligne droite, pour mettre tout le monde d’accord. Et le verdict tombe : en 1953, leurs bolides atteignent 249 km/h.

Mais en 1961, et pour éviter que chaque team ne mesure ses performances dans son coin, l’Automobile club de l’ouest installe un radar officiel dans le premier tiers de la mythique ligne droite, au moment ou les autos sont vraiment lancées, avant une très légère courbe que les plus acharnés passent à fond.

Un changement de règlement autorise des moteurs plus puissants encore et les records tombent. La Ferrari des frères Rodriguez atteint 265 km/h en course, alors qu’en 1963, la barre des 300 km/h est atteinte par une autre auto de Maranello. Trois ans plus tard, c’est une nouvelle bataille qui s’annonce, et les Hunaudières serviront encore de juge de paix.

Ford gagne contre Ferrari, dans les Hunaudières aussi.

Entre 1964 et 1967, Ferrari se bat contre Ford, et dans la ligne droite, les records s’enchaînent, d'abord à 310 puis à 340 km/h, les Américaines vont de plus en plus vite et les Italiens s’inclinent. Mais pendant le duel, les Allemands sont en embuscade dans les Hunaudières. Ils attendent et en 1971, ils explosent les compteurs. La Porsche 917 et son étrange longue queue est mesurée à 362 km/h. C'est faux, répond le team de Zuffenhausen. Les responsables Porsche affirment qu’ils ont mesuré leur bolide à 388 km/h. La querelle dure toujours.

Le temps passe et les records s’effacent, le but n'est pas d'être le plus vite dans la ligne droite, mais le premier à l'arrivée. Mais pour Gérard Welter, il reste un Graal à décrocher : les 400 km /h. Le designer Peugeot, et patron de l’écurie WM le week-end ne pense qu’à ça. Il a même monté un programme dédié : le project 400. Au volant : Roger Dorchy, sous le capot de la P88 : le V6 PRV Turbo. Et le record est battu en 1988, un soir à la fraîche, pour que le moteur puisse respirer. L’auto est chronométrée très officiellement à 407 km/h.

Mais la vitesse reste éminemment dangereuse, les autos subissent de terribles contraintes. Un pilote perd la vie dans les années quatre-vingt dans les Hunaudières, ainsi qu’un commissaire de piste. La FIA va alors interdire les lignes droites de plus de 2 km. La petite départementale rectiligne est amputée. Elle le sera définitivement après l’incroyable accident de Mark Weber en 1999, à bord de la Mercedes CLR. L’auto s’envole, littéralement, avant de retomber, lourdement. Son pilote est indemne. Il le racontera peu après : « j’ai vu le ciel, le sol, le ciel à nouveau, mais un peu plus vite car j’étais encore plus haut cette seconde fois ».

Les Hunaudières ne sont plus tout à fait les mêmes pour cette 92e édition qui s’achève ce dimanche 16 juin. Mais le passage des 61 voitures engagées devant le Golf et le freinage brutal au virage de Mulsanne, au bout de la vieille ligne droite, n’a pas fini de laisser des traces sur le bitume et des souvenirs dans la tête de ceux qui ont la chance d’assister au spectacle, avant que la RD338 ne se rendorme pour un an.