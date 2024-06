Êtes-vous sur la route du Blimp Goodyear qui survolera la France cette semaine?

Les 24 Heures du Mans approchent, et avec elles de multiples animations plus spectaculaires les unes que les autres, avec notamment un départ donné par le grand Zinedine Zidane. Pourtant, l’une des plus attendues est aussi la plus lente et silencieuse qui soit, puisqu’il s’agit du passage du ballon dirigeable Goodyear, dit le "Blimp". Celui-ci décollera d’Allemagne (aéroport d'Essen/Mülheim) mercredi matin pour se poser à l’aéroport de Metz le même jour en début d’après-midi. Il en repartira jeudi matin pour suivre une route Saint-Mihiel (55)- Vitry-Le-Francois (51) - Romilly-sur Seine (10) - Orleans (45), avant d’arriver au Mans (72) en fin d’après-midi. Et si vous le ratez à l’aller, son vol retour aura lieu les mardi 18 et mercredi 19.

Le Blimp avait disparu dans les années 2010 avant d’être relancé en Europe au printemps 2020. Il s’agit plus précisément d’un dirigeable semi-rigide fabriqué par Zeppelin, long de plus de 75 mètres, large de 19,5 et haut de 17,4 mètres. Le volume de l'enveloppe, remplie d’Hélium, s’établit à 8 425 mᶟ.

Trois exemplaires sont également en service aux Etats-Unis. Baptisés Wingfoot 1, 2 et 3, ceux-ci survolent régulièrement les grands événements sportifs tels que les courses de la Nascar, les matches de NBA (basket-ball) ou les parcours de golf lors des compétitions de la PGA. Basés dans l’Ohio, la Floride et la Californie, ils participent à environ 200 événements chaque année.

En Europe, le premier Blimp était apparu en mars 1972. Pendant 14 ans, il avait survolé de grands événements comme le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 1985, le tournoi de Roland Garros à Paris en 1986 et deux mariages royaux britanniques, avant de s’arrêter en 1986.

